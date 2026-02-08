７日、表彰式に臨む（左から）木俣椋真、木村葵来、蘇翊鳴。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）

　【新華社リビーニョ2月8日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は7日、リビーニョでスノーボード男子ビッグエア決勝が行われ、日本の木村葵来が金、木俣椋真が銀メダルを獲得した。銅メダルは中国の蘇翊鳴（そ・よくめい）が獲得した。

７日、表彰式に臨む（左から）蘇翊鳴、木村葵来、木俣椋真。（リビーニョ＝新華社記者／夏一方）
７日、試合後に木俣椋真（左）と抱き合う蘇翊鳴。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）
７日、着地を決め、喜ぶ木村葵来。（リビーニョ＝新華社記者／胡超）
７日、試合に臨む木俣椋真。（リビーニョ＝新華社記者／胡超）
７日、試合に臨む木村葵来。（リビーニョ＝新華社記者／胡超）
７日、試合に臨む日本の荻原大翔。１２位だった。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）
７日、着地した木俣椋真。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）
７日、試合に臨む木俣椋真。（リビーニョ＝新華社記者／鄔恵我）