盛り上がりをみせている「ミラノ・コルティナ五輪」にて、多くの日本人選手たちが各競技で熱い戦いを繰り広げている。そんな選手たちの活躍をいち早く伝えるため、テレビ各局では中継や特別番組を連日放送中だ。

高視聴率が獲得できる五輪関連の番組だけに、NHK以外の民放各局は豪華なスペシャルキャスターを起用。日本テレビは荒川静香と嵐の櫻井翔、テレビ朝日は松岡修造とフリーアナウンサーのヒロド歩美、TBSは高橋尚子と総合司会で安住紳一郎アナ、テレビ東京は村上佳菜子をキャスティングした。

そんな中で、もっとも注目を集めているのが、元卓球日本代表の石川佳純をスペシャルキャスターに起用したフジテレビだ。2024年のパリ五輪に続きスペシャルキャスターに就任した石川は、自身のインスタグラムでも現地の様子を公開。5日には、イタリア・ミラノの様子を配信すると「何を着ても可愛い」「お人形さんみたい」など、大絶賛のコメントが多数投稿された。ネットニュースでも大きく取り上げられ、各局のスペシャルキャスターの中で飛び抜けた人気を得ているところだ。

「石川さんは、ビジュアルが良く少し天然な性格で国民的な人気を得ています。パリ五輪の時も、熱心に取材していた様子が放送され、非常に好評で視聴率にも貢献しました。今回も、他のスペシャルキャスターより人気が高い様子で、石川さんの姿を見るためにフジテレビの中継や番組を視聴する人が多くなりそうです」（民放関係者）

フジテレビにとって救世主になりそうな石川だが、ライバルだとされているのが荒川と櫻井がコンビを組む日本テレビだ。今回の五輪関連の番組では、フジテレビと日本テレビの一騎打ちになりそうだと言われている。

「櫻井さんは、嵐の活動終了を控え注目度が非常に上がっています。忙しい中で、どのくらい番組に出演するのかわかりませんが、櫻井さんの登場場面が多ければ日本テレビの番組を見ようという人が増えそうです。メダリストである荒川さんも取材やコメントがしっかりしているし、石川さんにとってこのコンビは強敵になっています。ただ、荒川さんはSNSの発信力が弱く、櫻井さんはそこまで頻繁にインスタなどを更新しません。石川さんが定期的にインスタで情報を発信し続ければ、ネットニュースに取り上げられ注目され、視聴率戦争でも一歩リードできる可能性はあります」（民放関係者）

選手たちの活躍だけでなく、スペシャルキャスターたちのし熾烈（しれつ）な争いにも注目だ。