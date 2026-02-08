犬の『機嫌が悪い』サイン５選

愛犬の気持ちを察するには、犬のボディランゲージを見極めることが必要です。ここでは、犬の機嫌が悪いときにみせるサインを紹介します。どのような行動や態度が不機嫌サインなのか確認しましょう。

1.「ふんっ」と短く鼻を鳴らす

犬は不満があるときや退屈なとき、機嫌が悪い気持ちを短いため息に表します。鼻から息を吐き出すように「ふんっ」と鳴らしているときは、機嫌が悪い状態かもしれません。

たとえば、その日、あまり飼い主さんに遊んでもらっていなかったり、「かまって」とアピールしているのに気づいてもらえなかったり……。こうした不満と退屈さが原因で不機嫌になることは珍しくありません。

2.視線を合わせると逸される

いつもは視線が合うと嬉しそうに立ち上がったり笑顔を見せてくれる愛犬。しかし、機嫌が悪いときは、愛犬の方を見ても視線をふいっと逸されてしまうこともあるでしょう。

これは犬自身が「今は機嫌が悪いから話しかけないで」「もう飼い主さんなんて知らない！」といった心理状態を示しています。無理に近づいてしまうと、余計に機嫌を損ねてしまう恐れがあるので、しばらくそっとしておきましょう。

3.声をかけても無視する

普段は「〇〇（名前）」と呼ぶとこちらをパッと振り返って反応してくれる犬も、機嫌が悪いときは飼い主の声かけを無視することがあります。

「聞こえていないのかな？」と思う飼い主さんもいるかもしれませんが、犬はきちんと声を聞き取っています。その証拠に、耳がぴくっと動いていたり、視線が少しだけ泳いだりといった見逃しがちな小さな反応を見せていることが多いです。

4.破壊行為などの問題行動を起こす

機嫌が悪いとき、人間の子どもも物に八つ当たりをして怒られることがあるように、犬の中にも破壊行為などの問題行動を起こしてむしゃくしゃした気持ちを発散させようとすることがあります。

クッションをボロボロにしてみたり、飼い主のものを盗んで逃げ回ったり、壁を噛んでみたり……。これらの行為も、「やってはいけない」と言われていることをあえてやることで、ストレスを発散しているのです。

5.あくびを頻繁に繰り返す

犬にとって、あくびはストレスサインの一種です。頻繁にあくびを繰り返している場合は、不満や退屈さによってストレスが溜まっている状態なのでしょう。

イライラした気持ちがあくびとなって表に出ているので、何に対してイライラしているのかを前後の状況などから察して対処してあげてください。

愛犬に機嫌を直してもらうためにできること

愛犬が不機嫌なときは、無理にかまったり声をかけたりするのではなく、しばらくはそっとしておいてあげるのも1つの方法です。イライラしているときに構われても、余計にストレスが溜まってしまうのは犬も例外ではありません。

ただし、退屈さに不満を抱いて機嫌が悪いようであれば、一言声をかけてみるのもよいでしょう。そのとき、嬉しそうな反応を見せるようであれば、退屈にさせた時間を取り戻すくらい、たっぷり遊んであげてください。

それでも視線を合わせない、無視をするといった機嫌の悪いサインを見せている場合は、少し時間を置いてから再び声をかけてみましょう。

まとめ

いかがでしたか。愛犬が不機嫌そうにしているときは、試しに一度声をかけてみて、反応によって対応を変えましょう。愛犬の気持ちに寄り添った対応をすることで、愛犬の気持ちを落ち着けると共に、信頼関係もより強固になります。