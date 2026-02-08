あらゆる人に快適な寝姿勢とフィット感を実現したミズノのまくら

睡眠パフォーマンスに影響を与えるアイテムはいろいろとあるが、その中でもハズせないのが、首を支え・頭を受け止めることで寝姿勢をサポートする枕だ。なのに布団やマットレスに比べると、こだわりが疎かになっている人も多いのではないだろうか？

事実、どんな枕を使うかで睡眠の質も変わるという。これを追求し、快適な睡眠へと導いてくれるのが、アスリートにも愛用者が増えているというミズノの「深呼吸まくら-O2-」だ。

■“深い呼吸”で睡眠の質を上げる

ミズノ

「深呼吸まくら-O2-」（1万6500円）

ミズノの最新研究機関「MIZUNO ENGINE」が身体の回復メカニズムに着目して開発。 睡眠中に深い呼吸を実現（※1）する理想的な寝姿勢をサポートし、睡眠の質の向上（※2）を促してくれる。

＜ミズノの方にもお話を伺いました！＞

「全国で5名（※3）だけが資格を持つ上級睡眠改善インストラクターの安達直美さんに監修していただき、睡眠環境や体形の異なるあらゆる人にも快適な寝姿勢とフィット感を実現しました」

ミズノ

ライフ＆ヘルスマーケティング部

横江哲弥さん

※1 あおむけの睡眠時に楽な呼吸姿勢をサポートすることによる頭部の姿勢で得られる物理的な効果 ミズノ調べ（あおむけ時の一回換気量測定 比較枕：中綿枕／高さ15cm 本製品：首元6cm 頭部4.8cm）※2 睡眠時の呼吸のしやすさ 感じ方には個人差があり、効果を保証するものではありません。※3 2025年12月現在※本製品は医療機器ではありません。

＜GoodsPress編集部が注目したポイントはココ!!＞

「快適な睡眠をサポートする」4つのポイント

1. 枕の高さを自分で調整できるステップレスデザイン

睡眠環境や体形、マットレスの硬さなどに合わせて自分自身で快適な枕の高さに調整できるステップレスデザインを採用している。

2. 睡眠中の呼吸量が約28%上昇（※1）する深呼吸設計

安達直美さんが監修のもと、起立時の深呼吸の姿勢を寝姿勢でも再現できる独自設計を採用。これにより睡眠中の呼吸量が約28%上昇（※1）。

3. 丸洗い可能。中材もすべて洗えて清潔を保てる

深呼吸まくら-O2-は丸洗い可能。測地はもちろん、中材のリフルはシャワーで洗い流すことができ、他の中材はそのまま手洗いOK。

4. 素材や形状でフィット感や快適性、安定性を追求

役割に合わせて3つの異なる特長を持つ素材を配置し、頭と首への圧力負担は一般的な枕と比較して約8％軽減に成功（ミズノ調べ）。

