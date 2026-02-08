行列必至、「東京駅改札外」ランキング3位　目の前の鉄板で焼き上げるハンバーグが極上だった【動画付き】

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、3位だった『極味（きわみ）や 東京駅店』を紹介します。

熱々ハンバーグでご飯をぐいぐい行列もなんのその

八重洲北口改札からすぐのエリアを歩くと、あたりに漂ういい匂いにたまらない気持ちになってくる。その正体が『極味や』でレアで供されるハンバーグ。専用箸でひと口大に切ってから目の前にあるひとり用の鉄板でジュワ〜。

極味やハンバーグステーキ（M）1705円

『極味（きわみ）や 東京駅店』極味やハンバーグステーキ（M） 1705円 つなぎはごく少量に抑え牛肉の風味をストレートに感じられる。ひと口ごとに焼くため最後まで熱々だ

肉汁弾ける熱々を頬張れば、国産牛と黒毛和牛をブレンドした粗挽きのごろっとした肉感から旨みと香ばしさが押し寄せてくる。となれば飯だ。佐賀県産米を羽釜で炊いたご飯はふっくらモチモチ。欲望に身を委ね、肉と米に没入できるところもお気に入り。

しかも「セット」で注文すれば、ご飯はもちろんサラダにスープ、ソフトクリームまでおかわり可能というのもやんちゃ心を刺激してくる。ただし中途半端な時間でも行列必至。

それでも食べたくなる味の勝負で3位にランクイン。時間に余裕を持って訪れて。

『極味（きわみ）や 東京駅店』店長 天野由香さん

店長：天野由香さん「早めに席にご案内できる15時〜16時頃が狙い目です」

『極味（きわみ）や 東京駅店』

八重北食堂『極味や 東京駅店』

［店名］『極味や 東京駅店』

［住所］グランスタ八重北1階 八重北食堂

［電話］03-6273-4229

［営業時間］11時〜23時（21時頃LO※行列の状況で前後あり）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、分厚いお肉にそそられる！ 「特選伊万里牛ステーキ」の画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】こんなに分厚いステーキはそそられる！ 特選伊万里牛ステーキ（7枚）