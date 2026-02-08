「ギャップが凄い」大会初の金メダリスト、ビッグエア木村に安藤美姫氏が注目した“意外なポイント”「丸刈りなんだなーと」【冬季五輪】
金メダリスト木村の爽やかなヘアスタイルも脚光を浴びている(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ冬季五輪、現地2月7日に行われたスノーボード男子ビッグエア決勝で日本勢が歴史的快挙を見せた。
スノーボード最初の決勝種目となった男子ビッグエアで五輪初出場となった木村葵来は2度、大技の5回転半を決めるなど、179.50点で今大会の日本勢最初の金メダルを獲得。さらに木俣椋真も171.50点の2位につけ、同競技で初となる日本勢ワンツーフィニッシュの快挙を達成した。
また金メダルに輝いた木村のヘアスタイルにもひそかに注目が高まっている。
まるで高校球児ばりの丸刈りとあって、2月8日に放送された「サンデーモーニング」（TBS系列）に出演したフィギュアスケートの元世界女王で、現在はプロフィギュアスケーターとしても活躍している安藤美姫さんは、金メダルに輝いた木村を“あっぱれ”としながら、「丸刈りなんだなーと」「（スノーボード競技の選手は）ヘアスタイルがファンキーなイメージだったので」「ギャップが凄い」と、率直な感想を漏らした。
安藤さんはその後、フィギュア解説でも的確なコメントを連発。大会序盤からメダルラッシュに沸いていることで同じくスポーツご意見番として同席した元巨人の上原浩治氏も「メダル20個はいけるんじゃ」と、過去最多となった金3個を含む18個のメダルを獲得した北京大会超えを期待していた。
