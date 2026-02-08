スノボ中国選手の行動に「国を超えたリスペクトが最高」　表彰台で生まれた“絆”…「スーさんいいやつだな」【冬季五輪】

木村葵来とスー・イーミンの姿に反響が寄せられた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアの決勝が現地時間2月7日に行われ、木村葵来が同種目で初の金メダル、木俣椋真も銀メダルに輝き、日本勢2人が表彰台に立った。

一方、銅メダルを獲得したのが北京五輪では金メダルに輝いている中国のスー・イーミンだった。スー・イーミンは木村の頭に手を置きながら快挙を称える仕草を見せ、その1枚の写真を五輪公式Xが投稿した。

Xでは「日本勢金メダル第一号の木村葵来選手とそれを讃えるスー・イーミン選手」と綴られており、これを見た人は「この画、良いなぁ、お互いを讃え合う、アスリート同士の友情。朝から有り難うございました」「競技の後のこう言うシーンはとても良いね」「良い写真」「とてもイイシーンですね〜 こういうお互いを讃えるスポーツマンシップ最高です！！」「2人ともに金銅おめでとう」「金メダルもすごいけど、称え合う姿がさらに胸熱。国を超えたリスペクトが最高」「スーさんいいやつだな」と、感動した様子だった。

