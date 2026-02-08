薬丸裕英「妻が作ってくれたロコモコ」妻・石川秀美さんのハワイ滞在中料理披露「愛情たっぷりご飯」「THEハワイで素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/02/08】タレントの薬丸裕英が2月6日、自身のオフィシャルブログを更新。元歌手の妻・石川秀美さんの手料理を公開した。
【写真】59歳元シブがき隊「食欲そそる」元歌手妻が作ったロコモコ丼
薬丸は「ハワイに到着 家から海を眺めると不思議と心がリセットされる」とハワイ滞在を報告。「ランチは妻が作ってくれたロコモコ」と石川さんが作ったたっぷりのレタスにハンバーグと目玉焼きが乗せられたロコモコの写真を公開し、「海とロコモコ 2つのご馳走」とつづっている。
この投稿に「THEハワイで素敵」「美味しそう」「愛情たっぷりご飯」「奥様料理上手」「食欲そそる」などと反響が寄せられている。
薬丸と石川さんは、1990年6月8日に結婚。3男2女の5人の子どもに恵まれた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】59歳元シブがき隊「食欲そそる」元歌手妻が作ったロコモコ丼
◆薬丸裕英、妻・石川秀美さんの手作りロコモコ公開
薬丸は「ハワイに到着 家から海を眺めると不思議と心がリセットされる」とハワイ滞在を報告。「ランチは妻が作ってくれたロコモコ」と石川さんが作ったたっぷりのレタスにハンバーグと目玉焼きが乗せられたロコモコの写真を公開し、「海とロコモコ 2つのご馳走」とつづっている。
◆薬丸裕英の投稿に反響
この投稿に「THEハワイで素敵」「美味しそう」「愛情たっぷりご飯」「奥様料理上手」「食欲そそる」などと反響が寄せられている。
薬丸と石川さんは、1990年6月8日に結婚。3男2女の5人の子どもに恵まれた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】