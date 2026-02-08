“B→Fカップにバストアップ”話題のYouTuber加藤ひなた、豊胸疑惑に言及 エコー検査の結果も公開
【モデルプレス＝2026/02/08】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが2026年2月5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。豊胸疑惑について言及した。
【写真】28歳ダイエットYouTuber、名医の元で豊胸疑惑を検証へ
2025年12月4日の動画でBからFカップにバストアップしたことを公表していた加藤。それ以降もバストアップに特化したトレーニングを公開していたが、この日は「豊胸疑惑について、全てお話します」というタイトルで動画がスタートした。
冒頭で加藤は「豊胸って言われすぎて怒ってる」と話し「私めちゃくちゃ努力してきたわけですよ。バストアップに関して。それを私のことを知らない人が豊胸って決めつけてるのがおかしいと思う」とコメント。豊胸の名医の元を訪ねた加藤は「自力でバストアップした」と説明し、名医に傷がないかをチェックしてもらい、エコー検査も実施。その結果、脂肪注入した跡はないと診断された。
検査を終えた加藤は「豊胸じゃなかったでしょ？」と問いかけ「100%豊胸してないんで」と明言。SNS上での意見を受け「豊胸って言うのはやめてください」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳ダイエットYouTuber、名医の元で豊胸疑惑を検証へ
◆加藤ひなた、豊胸疑惑を晴らすためエコー検査を公開
2025年12月4日の動画でBからFカップにバストアップしたことを公表していた加藤。それ以降もバストアップに特化したトレーニングを公開していたが、この日は「豊胸疑惑について、全てお話します」というタイトルで動画がスタートした。
◆加藤ひなた「100%豊胸してないんで」
検査を終えた加藤は「豊胸じゃなかったでしょ？」と問いかけ「100%豊胸してないんで」と明言。SNS上での意見を受け「豊胸って言うのはやめてください」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】