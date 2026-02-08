「潔くてカッコいい」と思わず惚れそうになる女性からの告白９パターン
女性のほうから積極的なアプローチを受けて、悪い気のする男性はいないもの。実はそれほど気に留めていなかった相手であっても、あまりに潔い告白っぷりに、思わず好きになってしまうこともあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『潔くてカッコいい』と思わず惚れそうになる女性からの告白」をご紹介します。
【１】「好きなんだよね、私と付き合ってよ」とストレートに告白する
「ざっくばらんで裏表がない感じがいい」（20代男性）というように、やや上から目線でストレートに告白するパターンです。「え、私と付き合わないの？」と胸を張る自信たっぷりな態度だと、潔く映るでしょう。
【２】強引に「いいから私についてきなって」と告白する
「引っ張ってくれるのが頼もしい」（10代男性）というように、相手につべこべ言う隙を与えず告白するパターンです。「あんたなんて私みたいな物好きがいなかったら誰も相手しないからね」などと多少ディスっても良いかもしれません。
【３】「そこそこモテるし働き者だしお買い得だよ」と自分を売り込みながら告白する
「大船に乗った気分になれます」（20代男性）というように、「養ってやる！」くらいの勢いで告白するパターンです。ただし、相手がヒモ体質の男性だとうまい具合に利用されてしまうので注意しましょう。
【４】「とりあえず一発やってみようよ」とヤリチンみたいに告白する
「マジでビッチだなって思うけど、なんか逃げ場を用意してくれてるのが優しい」（20代男性）というように、ひとまずお試ししてから考えてと告白するパターンです。もしもダメでも「好きな男を食えた」くらいに開き直ってしまえば、良い思い出に昇華できるかもしれません。
【５】「こんなに好みのタイプどんぴしゃな人いない」と本音丸出しで告白する
「どこを好きになってくれたのか知りたくなる（笑）」（10代男性）というように、惚れた部分をハッキリ述べて告白するパターンです。「いやー、そうでもないよ」と謙遜されたら、「私にとってはイケメン！」と断言して安心させましょう。
【６】失恋でくよくよしている隙に「過去最高の女になってやるよ」と告白する
「心が弱っているときだと一筋の光明になる」（20代男性）というように、相手の弱みにつけこんで告白するパターンです。「すぐに付き合えなくても、とりあえずそばにいるから…」というスタンスで寄り添ってあげると良さそうです。
【７】いきなり頬にキスして「付き合っちゃおうか」と告白する
「接近された時点でドキドキです」（20代男性）というように、自分からほっぺにチュウして告白するパターンです。ただし、酒の勢いに任せてやってしまうと、「酔っぱらっていただけかな？」と効果が弱まってしまうので素面のときがベターでしょう。
【８】「ほかに好きな人がいてもいいから…」と熱意を込めて告白する
「それだけ好きなんだなって思いが伝わります」（20代男性）というように、たとえ振り向いてもらえなくても構わないと告白するパターンです。とはいえ、むやみにへりくだると都合良く遊ばれてしまうおそれもあるので気を付けましょう。
【９】みんながいる前で「好きだよー！」と大声で告白する
「マジで恥ずかしいからやめて！って思うけどまんざらでもない（笑）」（10代男性）というように、臆面もなく大衆の面前で告白するパターンです。言い切ったあとに少し恥ずかしがってみせると、ギャップ萌えも演出できるかもしれません。
いずれにせよ、大胆なアプローチには変わりないので、傷つくことをおそれない思い切りが肝心でしょう。（熊山 准）
【１】「好きなんだよね、私と付き合ってよ」とストレートに告白する
「ざっくばらんで裏表がない感じがいい」（20代男性）というように、やや上から目線でストレートに告白するパターンです。「え、私と付き合わないの？」と胸を張る自信たっぷりな態度だと、潔く映るでしょう。
「引っ張ってくれるのが頼もしい」（10代男性）というように、相手につべこべ言う隙を与えず告白するパターンです。「あんたなんて私みたいな物好きがいなかったら誰も相手しないからね」などと多少ディスっても良いかもしれません。
【３】「そこそこモテるし働き者だしお買い得だよ」と自分を売り込みながら告白する
「大船に乗った気分になれます」（20代男性）というように、「養ってやる！」くらいの勢いで告白するパターンです。ただし、相手がヒモ体質の男性だとうまい具合に利用されてしまうので注意しましょう。
【４】「とりあえず一発やってみようよ」とヤリチンみたいに告白する
「マジでビッチだなって思うけど、なんか逃げ場を用意してくれてるのが優しい」（20代男性）というように、ひとまずお試ししてから考えてと告白するパターンです。もしもダメでも「好きな男を食えた」くらいに開き直ってしまえば、良い思い出に昇華できるかもしれません。
【５】「こんなに好みのタイプどんぴしゃな人いない」と本音丸出しで告白する
「どこを好きになってくれたのか知りたくなる（笑）」（10代男性）というように、惚れた部分をハッキリ述べて告白するパターンです。「いやー、そうでもないよ」と謙遜されたら、「私にとってはイケメン！」と断言して安心させましょう。
【６】失恋でくよくよしている隙に「過去最高の女になってやるよ」と告白する
「心が弱っているときだと一筋の光明になる」（20代男性）というように、相手の弱みにつけこんで告白するパターンです。「すぐに付き合えなくても、とりあえずそばにいるから…」というスタンスで寄り添ってあげると良さそうです。
【７】いきなり頬にキスして「付き合っちゃおうか」と告白する
「接近された時点でドキドキです」（20代男性）というように、自分からほっぺにチュウして告白するパターンです。ただし、酒の勢いに任せてやってしまうと、「酔っぱらっていただけかな？」と効果が弱まってしまうので素面のときがベターでしょう。
【８】「ほかに好きな人がいてもいいから…」と熱意を込めて告白する
「それだけ好きなんだなって思いが伝わります」（20代男性）というように、たとえ振り向いてもらえなくても構わないと告白するパターンです。とはいえ、むやみにへりくだると都合良く遊ばれてしまうおそれもあるので気を付けましょう。
【９】みんながいる前で「好きだよー！」と大声で告白する
「マジで恥ずかしいからやめて！って思うけどまんざらでもない（笑）」（10代男性）というように、臆面もなく大衆の面前で告白するパターンです。言い切ったあとに少し恥ずかしがってみせると、ギャップ萌えも演出できるかもしれません。
いずれにせよ、大胆なアプローチには変わりないので、傷つくことをおそれない思い切りが肝心でしょう。（熊山 准）