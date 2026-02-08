【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

マックスファクトリーとウェーブは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、フィギュアシリーズ「POP UP PARADE」を展示している。

今回イベント会場の合同企業ブース「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」にて、マックスファクトリーは「ベルセルク」より「グリフィス〔光の鷹〕 L size」と「ガッツ〔狂戦士の甲冑-正気-〕 L size」の原型を展示。

ウェーブは「POP UP PARADE BEACH QUEENS」として、「この素晴らしい世界に祝福を！」より「アクア L size」のデコマス、「ダクネス L size」の原型、「めぐみん L size」のデコマス、「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」より「パンティ L size」と「ストッキング L size」のデコマス、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より「式波・アスカ・ラングレー〔ビキニstyle〕 L size」と「綾波レイ〔ワンピースstyle〕 L size」の原型を展示している。

(C)三浦建太郎・スタジオ我画／白泉社

(C)2024 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば3製作委員会

(C)TRIGGER・今石洋之／NPSG製作委員会

(C)カラー

