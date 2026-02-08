「ノビー・ザ・グレート」──喪主として挨拶に臨んだ息子は、そんな言葉で偉大な父を見送った。

【貴重な写真の数々】落合陽一さんと落合信彦さんの親子対談のショット。葬儀の写真やアウン・サン・スー・チーさんへのインタビューカットなど

2月1日に84歳でこの世を去った、国際ジャーナリストで作家の落合信彦氏。2月4〜5日、親族と近しい関係者が参列するなか、納棺式・葬儀が東京都内の教会で執り行われた。その納棺式終了後、息子の落合陽一氏（38）がインタビューに応じ、父からの薫陶と親子の関係について語ってくれた。【前後編の前編】

祭壇には、生前、信彦氏が好きだった赤いバラをはじめとする花々が飾られ、神のもとに召される信彦氏を囲んでいた。納棺式では、讃美歌を斉唱し牧師が祈りを捧げ、故人を棺に納めたのちに、参列者が棺に花を手向けていく。陽一氏は、どんな思いで棺に眠る父を見ていたのか。

「そうですね……祖父と祖母の葬儀の時は『亡くなってるな』って感じだったんですが、やはり父ぐらいの距離感だと『亡くなってる』というより『寝てる』という感じが一番近いんだなというのが、一人の人間としての実感でした」（陽一氏、以下同）

信彦氏が亡くなってから3日間。静かに父と向き合う時間を過ごした陽一氏は、SNSにいくつかの追悼文を投稿していた。アメリカ留学時代に友人たちから"ノビー"のニックネームで呼ばれた父との思い出をつづった文章の中にも、喪主挨拶で触れた「ノビー・ザ・グレート」という言葉があった。

──振り返ってどんな仕事がグレートでしたか。

落合信彦氏の偉大なる仕事

「うちの親父は本のファンも多いですし、海外の要人にインタビューするというのがグレートだったと思うんです。

（米Apple共同創業者のスティーブ・）ウォズニアックさんにインタビューしたり、（ミャンマー民主化運動指導者の）アウン・サン・スー・チーさんにインタビューしたり。ほかにもF1ドライバーのアイルトン・セナさん、（英国の）サッチャー元首相、いまはイスラエルの首相をしているネタニヤフ氏にも直接会いに行ったり。

たとえばいまの日本のメディアやジャーナリストで、今日はサム・アルトマン（OpenAI CEO）、明日はイーロン・マスク（X会長、テスラ創業者）にインタビュー……というような仕事ができるかっていうと、たぶん誰もできない。

父がガツガツ仕事をしていた1980年代から90年代の日本というのはお金もあって元気だったんだなって。当時、日本が世界No.2だった。その時代において、アメリカ、ヨーロッパなど世界のあらゆる人々と対話し続けたっていうのは、民間のジャーナリストとしては非常に大きいと思います」

当時のテレビ討論番組では、中継の向こうにアメリカの議員をつなぎ、日本側のスタジオでは故・石原慎太郎氏が議論に参加していて、流暢な英語を操る信彦氏が石原氏の横でオーガナイザーを務めていた。そして"ノビー"は世界を飛び回り、前出のような要人たちへのインタビューを敢行していた。アメリカと伍する世界No.2の国を代表するジャーナリストだったのだ。

「いまだったら、海外の方が日本に来て、伝えたいことや売り込みたいことがある時はインタビューを受けてくれるじゃないですか。映画のプロモーションとか。

でも、先方がしゃべりたいことがある時に話してくれることと、こちらが取材したい時に行ってインタビューを受けてくれることって、ぜんぜん意味合いが違うなと思っています。そういった意味では、うちの父は80年代、90年代という"日本が強い時代"とともに生きていたんだなと思います」

陽一氏がSNSに投稿した追悼文には「胡散臭いとか言われるのが嫌で、落合信彦の息子という記述を消し続ける時代があった」という記述もあった。どんな思いを込めて書いたのか。

いま、父親について語り始めた理由

「うちの父親は毀誉褒貶が激しい人なんで、めちゃくちゃ好きな人もいれば、よく思わない人もいて。

父が亡くなって気付いたのは、人間は亡くなってみると忌憚なく人を褒めてくれるんですけど、生きている間はあんまり褒めてくれないんですよね。

これまで、ネットを見ていると親父を批判している人も多くいたんですが……亡くなって2日目ぐらいの時に感じたのは、うちの親父にはアンチ以上にすごくたくさんファンがいたということ。その人たちが亡くなった当日から一斉に語り出してくれて、私としても非常に意味のある追悼期間でした。

"人の真価は亡くなった時に分かる"ってよく言われますが、亡くなってみると、『今まで恥ずかしくてなかなか言えなかったけど、自分が留学したのは落合先生がきっかけだった』とか『海外で働いているのは落合さんの影響だった』といったことを、数多くの人がいってくれる。それがすごく嬉しくて。

そういった意味では、最初は自分が『落合信彦の息子』だってことをあまり言いたくないなと思っていたけど、いまは言ってもいいんじゃないかなと思ったんです。

分野としては、うちの親父は国際ジャーナリストで作家、私は現代芸術とコンピューターサイエンスのフィールドにいて論文書いたり作品作ったりビジネスやったり、ぜんぜん違う分野で仕事をしています。親父と関係ないところでやるのが僕の生き方で、それはなるべく曲げないようにしていたんですけれど……親父が亡くなって、いま父のことを思い出せる人ってそんなに多くいるわけではないので、私が思い出してしゃべっていくっていうのは大事なことかなと思っています」

メディアアーティストとして活躍するほか、筑波大学などで教育に携わり、大阪・関西万博ではパビリオンのプロデューサーも務めた陽一氏。たしかに父とは違うジャンルで世間の注目を浴び続けている。そんな中でも、納棺式を終えたいま思う父の薫陶とは？

「たいした命ではない、燃え尽きるまでやれ」

「みんなに好かれるようなやつになるよりは、好きなやつ・嫌いなやつが半々ぐらいに分かれたほうがいいぞ、っていつもいっていました。

SNSのフォロワー数が人間の価値みたいに捉えられているいま、人はみんな世界中から好かれようとしているんですけど、私としては、議論が湧かない人っていうのは面白くないと思うんですよね。個人的には、違う主張をする人がたくさんいるほうが世の中は賑やかだなと思っていて。

だから、批判されることも恐れず自分の意見をいうことは重要だ、という薫陶は受けたと思います。

あと、うちの親父がよくいってたのは『たいした命じゃないんだから燃え尽きるまでやれ』ってこと。『たいした命じゃない』っていったって人間死ぬとおおごとなので命は大切にしてほしいですが。それを考えると父は84歳まで生きて戦ったんで、燃え尽きるまでやったから偉いなと思います」

〈たいした命ではない、燃え尽きるまでやれ〉〈牙を磨け、群れるな〉〈孤独を恐れるな〉──そんなメッセージの数々が、当時多くの若者を勇気づけ、背中を押したのだ。

（後編につづく）

写真＝太田真三