三ノ宮駅直結！食べる前から笑顔になれる、大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴　杉玉 プリコ三宮」

三ノ宮駅直結のアクセス抜群の「鮨 酒 肴 杉玉 プリコ三宮」。食べる前から笑顔になれる大衆寿司居酒屋をテーマに、ランチ～昼飲み～ディナーと、リーズナブルな価格でお鮨からお料理まで楽しめるお店。店内に入ると迎えてくれる、職人による手描きの壁面には”神戸の街並み”が描かれております。

鮨 酒 肴 杉玉 プリコ三宮

馴染みのある風景は、地元ならでは親近感と観光の立ち寄りスポットとしても気持ちが踊ります。

思わず写真を撮りたくなる、厚切り6貫盛り

ドドンっとお席に到着した瞬間からインパクト大！通常時に比べて約2倍のボリュームのネタを使用した”お寿司”は、食べるとネタの旨味が口いっぱいに広がります。まぐろ（赤身）は「天然インド鮪」を使用。

中とろ・塩雲丹・いくら・キャビアの超ご褒美包み

磯の風味豊かな海苔で包む、中とろと旨み濃厚ないくらに、ランプフィッシュキャビアをトッピングした贅沢なお寿司。(※ランプフィッシュキャビアを使用)

杉玉と言えば、飲めるサーモン

低温で調理することにより”飲める”ほどのとろける食感のサーモン。やや厚切りになっており旨み濃厚でお酒とも相性抜群。

塩雲丹とイカ、そして大葉。

もっちりとしたイカの上には、店内仕込みの塩雲丹。ネタとシャリの間に隠し味を忍ばせ、噛むと爽やかな大葉の風味とイカと塩雲丹の旨みをダイレクトに味わえます。

シャリへのこだわり

杉玉オリジナルブレンドのお酢は、黒酢とバルサミコ酢をブレンド。合うコク深い旨みのあるシ米は、ネタにパンチ力のある創作寿司との絶妙なハーモニーを味わえます。

杉玉ポテトサラダ

大人気！杉玉にきたなら必ず食べてほしい、イノベーティブな見た目を裏切る和のポテサラ。ポテサラの中にはガリと黄身が隠れています。優しい酸味と磯の風味、コクのある味わい。お写真映えもバッチリな一品です。

メニュー開発に1年以上もかかってしまった、杉玉のアヒージョ

お料理メニューも本格的！熱々で提供されるアヒージョ。ニンニクの香ばしい風味とホタテの旨味、後から追いかけてくるピリ辛感は、お酒がすすみます。

モッツァレラチーズの天麩羅 ハニー＆ソルト

カリッと揚げた衣の中には、モチモチのモッツァレラチーズ。添えられてあるお塩・はちみつはお好みで。甘塩っぱさがやみつきになります。

とろたく

食べるとサクサクとした沢庵の食感と、コクのあるとろの旨みが口いっぱいに広がります。ボリューミーなサイズ感も嬉しい！

お昼もお得に豪華にいただける充実したランチメニュー

「杉玉定食」は、お寿司・うどん・天ぷらが定食になったお得なメニュー。お寿司は日替わりでおすすめのネタでご用意！自慢のお寿司も天ぷらもうどんもいただける定食、コスパも最強です。

三ノ宮駅直結、お昼ご飯～昼飲み～ディナーと、お手軽価格でフォトジェニックな”お寿司”にお料理とお酒をお楽しみいただけます。

鮨 酒 肴 杉玉 プリコ三宮

兵庫県神戸市中央区加納町4-1-1 プリコ三宮

078-977-7195

営業時間 11:30-23:00

(ランチL.O15:00、ディナーL.O 22:30）