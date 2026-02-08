冬の車中泊、「寒ければエンジンをかければいい」はNG！

レジャーの定番として完全に市民権を得た「車中泊」。

自動車メーカー各社からも、フルフラットシートや電源供給機能を備えた、車中泊にうってつけのモデルが続々と登場しています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの「車中泊」最強モデルです！（51枚）

しかし、気温が氷点下になることもある冬や春先の車中泊は、装備や知識が不足していると、単に「眠れない」だけでなく、最悪の場合は低体温症など命に関わる危険性も。

今回は、筆者が実際に2025年の春先に行った最新モデルでの車中泊体験と、JAF（日本自動車連盟）による厳寒期の検証データを元に、冬の車中泊における「快適な過ごし方」と「絶対にやってはいけない落とし穴」を解説します。

まず、「最新のクルマならどこまで快適なのか」を知るため、トヨタの新型「クラウンエステート」を例に見てみましょう。

このモデルは「ワゴン×SUV」というコンセプトを持ち、リアシートを倒せば大人が余裕を持って寝られる広大なラゲッジスペースが出現します。

実際に筆者が泊まってみて感じた「快適性のカギ」は以下の2点でした。

1つ目は「完全なフラット空間」です。

専用の拡張ボードとマットを使用することで、約2メートルに及ぶ段差のない寝床が確保でき、大人一人なら寝返りも自由自在。

車中泊特有の体の痛みに悩まされることはありませんでした。

2つ目は「電源の確保」です。

試乗車はPHEV（プラグインハイブリッド）だったため、バッテリー電力だけでエアコンを一晩中稼働させることが可能でした。

エンジン音がしないため静粛性が高く、周囲への騒音トラブルを気にする必要もありません。

これはPHEVならではの絶大なメリットと言えるでしょう。

一方で、実際に泊まってみて初めて気づく「盲点」もありました。それは「照明」です。

車備え付けのルームランプは読書や探し物には便利ですが、就寝前のリラックスタイムには明るすぎます。

また、車種によっては外への光漏れが気になることも。

調光可能なLEDランタンなどを別途用意することで、ようやく自宅のような快適な夜を過ごすことができました。

どれだけクルマの基本スペックが高くても、「寝具」や「照明」といったプラスアルファの装備がなければ、本当の意味での快適さは手に入らないのです。

さて、PHEVのように「エンジン停止中もエアコンが使える」場合は良いですが、多くのクルマではエンジンを切れば暖房も止まります。

では、真冬の車内でエンジンを切り、暖房なしで過ごすとどうなるのでしょうか。

真冬の車内で「エンジンを切り、暖房なし」で過ごした結果とは！

JAFは過去に、長野県のスキー場（外気温マイナス10度前後）において、異なる装備で車中泊を行うユーザーテストを実施しています。

その結果は衝撃的なものでした。

真冬の車内で「エンジンを切り、暖房なし」で過ごした結果とは！

まず、防寒対策をせず「ダウンジャケットとジーンズ」のみで挑んだモニターは、実験開始からわずか2時間45分でリタイア。

この時点で車内温度は1.8度まで低下しており、寒さに耐えきれなくなりました。

また、災害時用として知られるアルミ製の「エマージェンシーシート」を使用したケースでも、約5時間半後、車内が氷点下3.9度まで冷え込んだところでギブアップとなりました。

一方で、翌朝まで耐え抜くことができたのは、「毛布と使い捨てカイロ」を使用したモニターと、「冬山用寝袋」を使用したモニターの2名のみです。

しかし、彼らも快適に熟睡できたわけではありません。

「カイロがあったおかげで何とか朝まで過ごせた」「冬山用の寝袋でも、朝方は顔などが冷えてきつかった」と語っており、これら単体の装備だけでは、冬の車中泊を乗り切るにはギリギリであることが浮き彫りになりました。

最終的に、実験開始時はエアコンで25度に温まっていた車内も、朝にはマイナス7度まで冷え込みました。

クルマのボディは鉄とガラスでできており、断熱材の入った家とは違います。

エンジンを切れば、車内温度は外気温とほぼ同じまで下がると考えるべきで、「多少厚着をしていれば大丈夫」という油断は通用しません。

そして、これほど車内が冷え込むなら「エンジンをかけて暖房をつけっぱなしにすればいい」と考える人もいるかもしれません。

しかし、多くの地域でアイドリングストップ条例が制定されていることに加え、特に積雪地においては、エンジンの掛けっぱなしは「自殺行為」にも等しい危険をはらんでいます。

最大のリスクは「一酸化炭素中毒」です。

降雪時にエンジンをかけたままにすると、降り積もった雪でマフラーが塞がれ、行き場を失った排気ガスが車内に逆流することがあります。

一酸化炭素は無臭のため、就寝中に気づかないまま意識を失い、死に至る事故が毎年のように発生しています。

では、エンジンの暖房に頼らず、安全に暖を取るにはどうすればよいのでしょうか。過去の事例や実体験から導き出された、有効な3つの対策を紹介します。

【1】「火を使わない」暖房器具の活用

一酸化炭素を出さず、火災リスクも低い「電気毛布」や「セラミックヒーター」が推奨されます。

これらを稼働させるために、大容量の「ポータブル電源」を用意しておくと非常に役立ちます。

また、アナログですが「湯たんぽ」も安価で安全性が高く、寝袋の中に入れると朝まで暖かさが持続するため効果的です。

【2】「底冷え」と「窓」への断熱対策

冷気はガラスと床から侵入します。

窓に「断熱シェード」を貼るのは基本中の基本。

さらに、寝袋の下にクッション性のある断熱マットを敷くことで、床からの底冷えを遮断できます。

筆者も過去、シェードと厚手マットを装備して挑みましたが、それでも朝方の冷え込みは厳しく感じられました。

対策は「やりすぎ」なくらいで丁度いいのです。

【3】汗冷えを防ぐ「衣類」選び

ただ着込むだけでなく、肌着（インナー）の素材が重要です。

汗をかいた後に体温を奪われないよう、速乾性のある機能性インナーや、保温性の高いウールの靴下を選びましょう。

筆者の実体験でも、足先の冷えで夜中に何度も目が覚めた経験があり、足元の防寒は安眠の必須条件と言えます。

※ ※ ※

冬の車中泊には、澄んだ空気や静寂な雪景色など、この季節ならではの魅力があります。

しかし、それらはすべて「安全」が確保されてこその楽しみです。

「クルマの暖房には頼らない」という覚悟を持ち、ポータブル電源や適切な寝具、断熱グッズをフル活用して、安全で快適な冬の旅を楽しみたいものです。