NEXCO西日本によりますと、強い冬型の気圧配置による大雪予測に基づき、大規模な車両滞留を防ぐために中国地方の以下の高速道路区間で早めの通行止め（予防的通行止め）を実施するということです。

■予防的通行止めを開始する区間

E73 岡山自動車道 上下線 岡山総社 IC ～ 北房 JCT

■予防的通行止め開始時間

2月8日（日曜）12時

やむを得ず高速道路をご利用になる場合は、冬用タイヤの装着やタイヤチェーンを携行のうえ、降雪地域を避けた広域迂回するよう呼びかけています。

※ノーマルタイヤでの雪道走行は、法令違反です。

高速道路では一台でも自力走行不能車両が発生すると、長時間の渋滞や通行止めにつながる可能性があります。

最新の気象情報や道路交通情報を確認してください。

冬用タイヤ・チェーンの装着確認

NEXCO西日本では、冬用タイヤ規制区間において、冬用タイヤまたはチェーンの装着確認（タイヤチェック）を実施する可能性があります。



高速道路を利用する際には、冬用タイヤの装着およびタイヤチェーンの携行とともに、最新の気象情報・道路交通情報を確認するよう呼びかけています。