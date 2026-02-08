【義母が絶縁されるまで】姑という存在に嫌悪感がある嫁「くだらない理由」＜第13話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第13話 もう我慢の限界よ
【編集部コメント】
あらら〜……全員、カツコさんの言葉にドン引いていますよ？ 空気が重たくなっているの、気がつきませんか？ なんて、それに気がつけるカツコさんだったら、こんな状況には陥っていませんよね。嫌われるようなことをしていないと堂々と言い放つカツコさんですが、アポなし訪問も、産院での暴言も、カツコさんのなかでは「嫌われるようなこと」ではなかったのですね。うーん……人間の価値観って恐ろしいですね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
