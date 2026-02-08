柏木由紀子、仲良し酒井和歌子と “歌＆ギター”を楽しむ自宅写真を公開「双子みたい」「綺麗で美しい」「画になるなぁ〜」
俳優の柏木由紀子（78）が5日、自身のインスタグラムを更新。「今日は酒井和歌子ちゃんが我が家に」と俳優の酒井和歌子（76）が自宅に訪れたことを報告し、2人で歌を楽しむ様子を公開した。
【写真】「芸達者ですね！」酒井和歌子と自宅で“歌＆ギター”を楽しむ柏木由紀子
柏木は「ランチを食べたあと（ランチはまた別でポストしますね）レッスンで弾く曲を一緒に歌って楽しみました。歌うって元気になりますね それもお友達と一緒だとなお一層」とコメントし、柏木がギターを弾く姿や、2人で譜面を見ながらほほ笑む2ショットを披露している。
写真には、終始穏やかな笑顔を浮かべた2人が写し出されており、和やかで楽しげな雰囲気が感じられた。また、亡き夫・坂本九さん（享年43）の写真が随所に飾られた自宅の様子も印象的だった。
コメント欄には「とっても楽しそう」「芸達者ですね！」「お二人ともお元気で仲良くて素敵」「画になるなぁ〜」「双子みたい」「綺麗で美しい」などの反響が集まっている。
