「ME:I」「IS:SUE」が所属する「LAPONEGIRLS」が8日、公式サイトを更新。4人組ガールズグループ「IS:SUE」のRIN（20）が活動を再開することを発表した。

RINは、2024年10月より体調不良のため活動を休止。20歳の誕生日を迎えるこの日、グループの新ビジュアル公開とともに活動の再開をファンに伝えた。

事務所は公式サイトを通じて「いつもIS:SUEへの温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。休養しておりましたIS:SUE RINに関しまして、体調が回復いたしましたことから、本日をもって、活動を再開させていただきます。」と報告。「ファンの皆さま、関係者各位にはご心配をおかけしましたこと、改めてお詫びしますとともに、引き続き、RINおよびIS:SUEへのご支援を賜りますようお願い申し上げます。」とつづった。

新ビジュアルを公開したインスタグラムでは「凛ちゃん復帰！？」「まってたよ」「まって！りんちゃん」「RINって書いてあるのが本当に嬉しい」「おかえりなさい！」「IS:SUE集合嬉しい」「まてまてまて？！？！」などのコメントが寄せられた。