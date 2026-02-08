やしろ優、自宅の玄関ショット公開 お気に入りの花瓶に“今月の花”飾る「すごく綺麗」「ラブリーでーす」 2016年に結婚、1児の母
お笑いタレントのやしろ優（38）が5日、自身のインスタグラムを更新。「今月の玄関」と書き出し、色鮮やかな花々や置物が出迎える自宅玄関の写真を紹介した。
【写真】「すごく綺麗」「ラブリーでーす」やしろ優が公開した、お気に入りの花瓶を飾った自宅玄関
やしろは、先月21日のインスタで「@glass_studio_polka さんの作品に一目惚れ ステキな花瓶にご縁があって購入させていただきました」とガラス職人が手がけた花瓶を購入したことを伝え、黄色と緑のカラーリングがオシャレな花瓶にチューリップを飾った玄関の様子を紹介していた。
この日の投稿では、その花瓶に「かすみ草とガーベラさん」を活けた、“今月の玄関”の写真をアップ。玄関には花瓶のほか、シーサーや大仏、うさぎの置物やリボンなどで飾られ、カラフルで華やかなスペースとなっている。
コメント欄には「すごく綺麗ですね」「めちゃ素敵 ラブリーでーす」との声が寄せられた。
やしろは、お笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰二（41）と2016年7月に結婚。22年1月に長男（4）を出産している。
