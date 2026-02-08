「爪の亀裂は放置しない」気分が落ちるだけじゃない…“爪の補修材”で爪トラブルも防ぐ
手もとは、自分でもふとした瞬間に目に入る部位。だからこそ、爪が割れたり亀裂が入ったりすると、想像以上に気分が落ちる。
【写真】割れたネイルを“なかったこと”に…自然で日常使いしやすい爪補強コート
しかも割れ爪は、汚れや雑菌が入り込みやすくなるなど、放置すると厄介なトラブルにつながることもある。
そんなときに役立つのが“爪の補修材”。ジェルネイルの繰り返しや乾燥で割れた爪の補強にも使えるのでチェックしてみてほしい。
■メンソレータムハンド ハンドベール 爪の割れ 二枚爪 爪コーティング ツヤなし リッチネイル爪補強コート 10ml
割れやすい爪や二枚爪を、薄くコーティングして補強するネイル用ケアコート。ツヤなしタイプのため、いかにも“塗っている感”が出にくく、仕事中やナチュラル派にも使いやすい。乾燥しがちな爪表面を保護しながら、日常生活での引っかかりや欠けを防いでくれる。速乾性があり、思い立ったときにさっと塗れる手軽さも魅力。ジェルオフ後の弱った爪のベースケアとしても取り入れやすい一本だ。
●おすすめポイント
・ツヤなしで自然な仕上がり
・二枚爪・乾燥対策に使いやすい
・速乾でデイリーケア向き
■ネイルネイル スプリットリペア N 6mL
爪の亀裂や割れをピンポイントで補修できる、補修特化型のネイルケア。気になる部分に塗ることで、亀裂の進行を抑え、これ以上割れるのを防ぐ設計になっている。さらっとしたテクスチャーで重ね塗りもしやすく、補修後は上からネイルを重ねることも可能。二枚爪を繰り返してしまう人や、割れグセがある爪のレスキューアイテムとして常備しておきたい一本。
●おすすめポイント
・亀裂補修に特化
・ネイル前の下地にも使える
・割れグセ対策に便利
■コージー本舗 ネイリスト 割れ爪補修グルー 3g
突然の深い亀裂や、今すぐどうにかしたい割れ爪に対応する補修グルー。接着力が高く、爪の割れ目をしっかり固定することで、痛みや引っかかりを軽減する。応急処置としての即効性が高く、外出前やイベント前の“緊急対応”に重宝するタイプ。仕上げに補強コートを重ねることで、より安定感のある仕上がりになる。
●おすすめポイント
・即効性のある補修力
・深い割れ爪にも対応
・応急処置に強い
■MiMits(ミミッツ) 爪の補修セット AMZ-07
亀裂補修から補強までをまとめて対応できる、セットタイプの補修アイテム。シートや補修剤を使って割れた部分を補強するため、より本格的なケアが可能。セルフでも扱いやすく、「もう切るしかない」と諦めがちな状態の爪を立て直したい人に向いている。爪が伸ばせず悩んでいる人にもおすすめ。
●おすすめポイント
・本格的な補修が可能
・割れがひどい爪向け
・セルフケア派に便利
手もとは自分でも目に入りやすい部位なので、爪が割れると気分が落ちる。しかも見た目以上に厄介なのが、汚れや雑菌が入り込みやすくなる点も見逃せない。だからこそ、割れたらすぐに補修して守ることが大事。応急処置として使えるものから、日常的な補強ケアまで、補修材をうまく取り入れれば、爪も気分も引きずらずに済む。
