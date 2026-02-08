布袋寅泰「暖炉の炎の横で読書をしたり映画を観たり」ギター置かれたロンドン自宅公開「部屋までかっこいい」「絵になりすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/08】ギタリストの布袋寅泰が2月8日までに、自身のInstagramを更新。ロンドンの自宅の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】64歳大物ミュージシャン「インテリアのセンス抜群」ギター置かれたロンドン自宅
1月31日、2月1日に東京・京王アリーナTOKYOにてスペシャルライブを行った布袋は、「日本で濃厚で幸せな時間を満喫し、ロンドンに戻りました」と報告。「昨日、立春を迎えたロンドンですが朝晩は冷え込み『春が来た！』というより冬の底を越えたサインという感覚のようです」とつづり、庭に咲き始めたダッフォディル（水仙）の写真を公開した。
続けて「まだ冷めぬ京王アリーナの熱狂に心を委ねながら、暖炉の炎の横で読書をしたり映画を観たり、冬のロンドンを満喫したいと思います」と記し、ギターやユニオンジャック柄のクッションが置かれたお洒落な室内の様子を披露。ライブの余韻に浸りながら過ごす、ロンドンでの様子を紹介している。
この投稿には「インテリアのセンス抜群」「部屋までかっこいい」「お花を育ててるなんて意外」「ロンドンの冬の描写が詩的で好き」「この家で音楽が生まれるのかと思うと胸熱」「絵になりすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】