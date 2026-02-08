俳優の川島海荷さん（31）が2026年2月3日、自身のインスタグラムを更新。大人の魅力があふれる着物ショットを披露した。

「お着物で参加する結婚式は初めて」

川島さんは、「先日、妹の結婚式に行きまして......」と報告し、着物姿で微笑む様子やアップショットなど4枚の写真を投稿。「本当に幸せな気持ちで胸がいっぱいになりました......」といい、「心からおめでとう」と祝福の言葉を添えていた。

また、「お着物で参加する結婚式は初めて」と明かし、「しかも祖母の帯を締めたので、一緒にお祝いできたような気がします」とつづっていた。

最後は、「今年は和装をたくさん着ることができたらいいな」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、淡い水色の着物を着用。髪の毛をまとめ、体の前で両手を揃えて微笑んでいた。2枚目では、アップショットを披露。3枚目では、斜めの角度から撮影された笑顔ショットを公開していた。

この投稿には、「美しすぎる」「すごいおしゃれな帯！」「着物が似合いすぎてる」「息を呑むほど美しい」「着物とっても似合ってて綺麗」「とてもお似合いです」といったコメントが寄せられていた。