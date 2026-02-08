¡Ú¸ÞÎØ¡Û¥¹¥Î¥Ü¤ÎÌÚÂ¼°ªÍè¡¡Åßµ¨ÆüËÜ»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÂç²ñ£²ÆüÌÜ¶â¥á¥À¥ë¡Ä£·£²Ç¯»¥ËÚ¤Î³ÞÃ«¹¬À¸¤«¤éÅßµ¨ÆüËÜÄÌ»»£±£¸¸ÄÌÜ
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦Âè£²Æü¡Ê£·Æü¡Ë
¡¡Á°Ìë¤Î³«²ñ¼°¤ò½ª¤¨¡¢¶¥µ»¤¬ËÜ³Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñÂè£²Æü¤Ë¡¢ÆüËÜÀª¤¬¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤Î½÷»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÀªÂè£±¹æ¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¤ÏÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¤¤é¡¢¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢ÌÚËóÌº¿¿¡Ê¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤ÇÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤òÀ©¤·¤¿ÌÚÂ¼¤ÏÅßµ¨ÆüËÜÀª¤ÎÄÌ»»£±£¸¸ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÂç²ñÂè£²Æü¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¡ÈÆüËÜ»Ë¾åºÇÂ®¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡Åßµ¨¸ÞÎØ¡¡ÆüËÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ»þ¤ÎÂç²ñÆüÄø¢¡
1972 »¥ËÚ £´ÆüÌÜ¡Ê£²·î£¶Æü¡Ë ³ÞÃ«¹¬À¸ ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×70Ãµé¡Ê¢¨¸½ºß¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡áNH)
1992 ¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë £±£±ÆüÌÜ¡Ê£²·î£±£·Æü¡Ë ²®¸¶·ò»Ê¡¢²ÏÌî¹§Åµ¡¢»°¥±ÅÄÎé°ì ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹çÃÄÂÎ
1994 ¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë £±£³ÆüÌÜ¡Ê£²·î£²£´Æü¡Ë ²ÏÌî¹§Åµ¡¢°¤Éô²í»Ê¡¢²®¸¶·ò»Ê ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹çÃÄÂÎ
1998 Ä¹Ìî £´ÆüÌÜ¡Ê£²·î£±£°Æü¡Ë À¶¿å¹¨ÊÝ ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò£µ£°£°Ã
¡¡¡¡¡¡£µÆüÌÜ¡Ê£²·î£±£±Æü¡Ë Î¤Ã«Â¿±Ñ ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë½÷»Ò
¡¡¡¡¡¡£¹ÆüÌÜ¡Ê£²·î£±£µÆü¡Ë Á¥ÌÚÏÂ´î ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë
¡¡¡¡£±£±ÆüÌÜ¡Ê£²·î£±£·Æü¡Ë ²¬Éô¹§¿®¡¢ÀÆÆ£¹ÀºÈ¡¢¸¶ÅÄ²íÉ§¡¢Á¥ÌÚÏÂ´î ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃÄÂÎ
¡¡¡¡£±£µÆüÌÜ¡Ê£²·î£²£±Æü¡Ë À¾Ã«³ÙÊ¸ ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ÃË»Ò500m
2006 ¥È¥ê¥Î £±£³ÆüÌÜ¡Ê£²·î£²£´Æü¡Ë ¹ÓÀîÀÅ¹á ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë
2014 ¥½¥Á £¸ÆüÌÜ¡Ê£²·î£±£µÆü¡Ë ±©À¸·ë¸¹ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë
2018 Ê¿¾» £¹ÆüÌÜ¡Ê£²·î£±£·Æü¡Ë ±©À¸·ë¸¹ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë
¡¡¡¡£±£°ÆüÌÜ¡Ê£²·î£±£¸Æü¡Ë ¾®Ê¿Æà½ï ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò½÷»Ò£µ£°£°Ã
¡¡¡¡£±£³ÆüÌÜ¡Ê£²·î£²£±Æü¡Ë ¹âÌÚÈþÈÁ¡¢¹âÌÚºÚÆá¡¢º´Æ£°½Çµ¡¢µÆÃÓºÌ²Ö ¥¹¥Ô¡¼¥É£Ó½÷»ÒÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤
¡¡¡¡£±£¶ÆüÌÜ¡Ê£²·î£²£´Æü¡Ë ¹âÌÚºÚÆá ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È
2022 ËÌµþ £³ÆüÌÜ¡Ê£²·î£¶Æü¡Ë ¾®ÎÓÎÍÐÒ ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿ÍNH
¡¡¡¡¡¡£¸ÆüÌÜ¡Ê£²·î£±£±Æü¡Ë Ê¿ÌîÊâÌ´ ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×
¡¡¡¡£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²·î£±£·Æü¡Ë ¹âÌÚÈþÈÁ ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£±£°£°£°Ã
2026 ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê £²ÆüÌÜ¡Ê£²·î£¸Æü¡Ë ÌÚÂ¼°ªÍè ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢