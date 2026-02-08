午前11時7分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表しました。

大北地域の山沿いでは、8日夜遅くにかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。



［気象概況］日本付近は強い冬型の気圧配置となり、関東甲信地方の上空約1500メートルに氷点下9度以下の強い寒気が流れ込んでいます。このため、長野県では、南部の降雪は弱まってきましたが、大北地域の山沿いでは降雪が強まり、警報級の大雪となっている所があります。引き続き、9日明け方にかけて、北部の広い範囲で降雪が続くため、北部の山沿いや中野飯山地域を中心に大雪となる見込みです。上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪の範囲を拡大する可能性があります。





［雪の実況］8日10時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）小谷127センチ野沢温泉112センチ飯山77センチ上田市菅平69センチ※欠測値を含む信濃町64センチ8日10時現在の24時間降雪量（アメダスによる速報値）小谷26センチ飯田市高羽町18センチ上田市菅平13センチ木曽町開田高原8センチ信濃町6センチ［雪の予想］8日12時から9日12時までに予想される24時間降雪量は多い所で、長野地域山沿い30センチ長野地域平地10センチ中野飯山地域40センチ大北地域山沿い40センチ大北地域平地10センチ上田地域の菅平周辺20センチ上田地域の菅平周辺を除く地域 10センチ松本地域の聖高原周辺5センチ乗鞍上高地地域8センチ木曽地域5センチ下伊那地域5センチ5センチ以上を予想する地域を記載しています。［防災事項］大北地域の山沿いでは、8日夜遅くにかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。長野地域の山沿いと中野飯山地域では、9日明け方にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。北部では、落雷や突風に注意してください。また、木曽地域と下伊那地域では8日昼過ぎにかけて、上田地域の菅平周辺では9日明け方にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。北部と上田地域の菅平周辺の積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意してください。