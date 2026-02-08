若手ダンサーの登竜門、第５４回ローザンヌ国際バレエコンクールの決選が７日、スイス・ローザンヌのボーリュー劇場で行われ、米国在住の佐居勇星さん（１５）が５位に入賞した。

韓国在住で日本国籍を持つ廉茶然（ヨムダヨン）さん（１７）は２位に入った。

第５４回ローザンヌ国際バレエコンクールの９人の審査員の一人で、かつてスイスのバーセル劇場バレエ団でプリンシパルを務めた中野綾子さんは今回の大会について、「非常にハイレベルでした」と振り返る。

「甲乙つけがたいが特にアジアのレベルが高かった」と語る。「ヨーロッパとまたちょっと違う感じで、パフォーマーとして育てられている印象。基礎が出来ているか心配だったが、バーレッスンからコンテ（現代舞踊）までしっかりとやってきている」と話す。

５位に入賞した佐居勇星さん（１５）については、最初はおとなしい印象だったが、レッスンを見続けるうちに内に秘めた情熱が伝わってきたという。「『僕はやるんだ』というパッションを感じ、やりたいことが全部表現できている気がした。そして１５歳とは思えないほどの落ち着きには驚かされた」と話す。

技術力の高さのみならず、表現力が整っていることも目を引いたようだ。「この年齢でここまで表現できるんだ、と感動しました。高い完成度で踊っていて、私はものすごく大好き。ここまで行ってくれて、日本人としては本当に誇りです」

２位となった廉茶然さん（１７）については、「もはや、スチューデントというよりもプロとしての準備ができている」とたたえる。「既にプロフェッショナルとしてやっていく意識が見えていた。コンクールの１週間においても明らかな上達が見えた。毎日違う表情になっていた。短期間でこれほど伸びるのはすごいこと」と話す。

決選には進出したものの、入賞しなかった伊藤里紗さん（１７）に関しては、「彼女はチューリヒの学校で学んでいるので私もよく知っているが、結果に執着するというより『その時その時に私は頑張って悔いなく踊る』という姿勢がしっかり見えていました。大人っぽくチャーミングだった」と語る。「ものすごく謙虚で、指導者の話をよく聞き、しっかりと自分を出していた。必ずプロとして活躍できるいいダンサーになれると思います」とエールと送っていた。

コンクール全体については、「めちゃくちゃレベルが高かった。審査員としてはすごく難しく、大変だった」と話していた。