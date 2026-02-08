加藤ローサ、次男が誕生日迎え“お祝いショット”公開 「もう12歳!?」「ろうそくがクネクネでオシャレ」 元夫は元サッカー選手・松井大輔氏
俳優の加藤ローサ（40）が6日、自身のインスタグラムを更新。次男が誕生日を迎えたことを報告し、お祝いした様子を公開した。
【写真】「もう12歳!?」加藤ローサが公開した次男誕生日の“お祝いショット”
「昨日は次男の誕生日でした〜」とつづり、2枚の写真をアップ。「仕事だったので、帰宅後バタバタで買い出しへ行ってパーティの準備を」とお祝いしたことを明かし、誕生日ケーキや“HAPPY BIRTHDAY”のカチューシャをつけた加藤の自撮りショットなど、“お祝いショット”を披露した。
用意していたクラッカーは鳴らし忘れてしまったそうで、「今朝いってらっしゃいのとき鳴らしました」と明かし、「年男の次男くん、これからもアナタらしく ラブユーの気持ちを込めて」と愛情たっぷりにつづった。
この投稿には、「おめでとうございます！」「ろうそくがクネクネでオシャレ」「わぁ もう12歳!?」「成長あっという間だったね」「とてもお子さんがいらっしゃる様には見えません！」「ママがこんなに可愛いからきっとイケメン」「毎日楽しく過ごしてハッピーな年になりますように」などの声が寄せられている。
加藤は、2011年6月にサッカー選手の松井大輔氏（現在は引退）と結婚し、同年にフランス・ディジョンで第1子男児を出産。14年に第2子男児を出産した。25年8月、日本テレビ系『おしゃれクリップ』に出演した際、松井氏との離婚を公表した。
