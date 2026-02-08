歌手で俳優の井上芳雄が７日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。歌手で女優の妻・知念里奈と前夫との間に生まれた長男との関係について語った。

井上は２０１６年に知念と結婚したが、再婚の知念には１０歳になる男の子がいた。長男は現在２０歳となり、２人との間に誕生した７歳の次男との家族４人となっている。

井上は知念との結婚当時を回想し、「自分がパパになれるかもしれないと思って。想像だにしなかったじゃないですか。それがものすごくうれしくて。それでめちゃくちゃ幸せになったんですよ」と知念の連れ子である１０歳の長男の父親になることを純粋に喜んだという。「嬉しくて嬉しくて、自分の両親とかにも勢い勇んで。『お父さん、お母さん、こういう家庭を築くことになりそう』って言って。父と母も泣いて喜ぶだろうと思ったら、両親はめっちゃ現実的で『ちょっと待て』と。『お前はいきなり他人の子の父親になれのか？』って。『そ、そっち？』みたいな。冷静に言われるぐらい浮かれちゃって」と当時の心境を振り返った。

ＭＣの加藤浩次から「どう？長男は大きくなって海外に行かれてるんでしょ？」と水を向けられると、井上は「２０歳なので。小学校ぐらいからクラシックバレエを習い始めたら、辞めずに続けて。日本でもプロになれるぐらいになって。今ドイツの学校に留学してるんですけど」とバレエダンサーとして海外留学中と説明した。

長男との距離感を問われると、「ここぞという時には僕の味方になってくれるというか。僕と妻が例えば、ケンカしてても『僕は父さんの味方だからね』って。ママの時もあるけど、でも比較的僕の方に」と笑顔で明かしていた。