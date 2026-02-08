「ナチュラグラッセ」と「ポケモン」のコラボコスメが大人可愛いカビゴン、ブラッキーデザインも。

ナチュラルオーガニック メイクブランドの「Naturaglace（ナチュラグラッセ）」は、2026年2月4日から数量限定で「ポケモンコレクション」全6品を順次販売中です。

紫外線やブルーライト、近赤外線をカット

天然由来成分100％を徹底しながら、オーガニックコスメの概念を覆すほどの美しい仕上がりと機能性、スキンケア効果を実現する「ナチュラグラッセ」ブランドから、「ポケットモンスター（ポケモン）」とのコラボレーション商品が数量限定で登場します。

2月18日の全国発売に先がけ、2月4日から公式オンラインショップや「ポケモンセンター」などで1次先行、2月11日からはロフトで2次先行販売を行います。

・メイクアップ クリーム モイストP＜日焼け止め化粧下地＞SPF50＋ PA＋＋＋

毛穴や凹凸、色ムラなどの肌悩みをカバーしつつ、透明感のあるナチュラルな仕上がりに。角質層まで届くスキンケア効果を目指し、進化版レチノールと期待されているという植物成分「シリビン」を配合しています。

メイク直後のような美しさが10時間持続し、紫外線やブルーライト、近赤外線をカットします。美容液成分は80％以上、紫外線吸収剤は不使用。肌あれを防ぐ「グリチルレチン酸ステアリル」を配合しています。

石けんオフ、敏感肌パッチテスト済みとのことです。

カラーはナチュラルベージュ、ラベンダーピンク、ウォータリーブルーの3色。内容量は30g。

価格は3850円です。

・スキンケアシールド プレストパウダーP＜フェイスパウダー＞

スキンケアパウダーが肌を保護し、血色感と透明感のある仕上がりを実現。ソフトフォーカス効果により毛穴や凹凸をナチュラルにカバーして端正な肌の質感へ導きます。

天然由来成分の「ヒドロキシアパタイト」が肌表面にスキンケアシールドを形成し、肌を美しく演出しつつ素肌そのものにアプローチしてキメ細やかな肌の質感に。

メイク直後のような美しさが10時間持続します。ブルーライトカットのほか、花粉やPM2.5、チリホコリ付着防止試験済みとのこと。肌あれ防止成分「グリチルレチン酸ステアリル」を配合。ブラシ付きです。

カラーはミラージュピンク。内容量は9.9g。

価格は4620円。

・UVプロテクションベースP＜日焼け止め乳液・メイクアップベース＞SPF50＋ PA＋＋＋

くすみや色ムラを自然に補正して、テカリや毛穴の気にならない肌に仕上がります。紫外線やブルーライト、近赤外線をカット。肌のキメを整えて保湿する美容液成分を87％配合し、乾燥によるダメージをケアします。

紫外線吸収剤は不使用で、肌あれ防止成分「グリチルレチン酸ステアリル」を配合しています。石けんオフ、敏感肌パッチテスト済み。

カラーは素肌になじむクリアベージュ。メンズにもおすすめとのことです。内容量は30mL。

価格は3740円。

・ポアレス スムース プライマーP＜メイクアップベース＞

独自のシリコンフリー処方が、肌に心地よく毛穴や小ジワをカバー。さらさら感とうるおいを両立し、テカリや化粧崩れを防ぎます。素肌から"毛穴レス印象"を目指す独自のスキンケア処方を採用。植物スキンケア成分を厳選配合し、きめ細やかでハリのあるなめらかな肌へと導きます。

ブルーライトカット、肌あれ防止成分「グリチルレチン酸ステアリル」を配合しています。色が付かないクリアタイプのためメンズにもおすすめです。

石けんオフ、敏感肌パッチテスト済みとのことです。内容量は20g。

価格は3300円です。

※価格はすべて税込です。

（C）Pokemon.（C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

東京バーゲンマニア編集部