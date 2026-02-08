「ガチえぐい何これ」アーセナル27歳司令塔の地を這うミドル弾に喝采！「コース、スピード、パーフェクト」「今季１番声出た」
現地２月７日に行なわれたプレミアリーグ第25節で、首位のアーセナルは８位のサンダーランドとホームで対戦した。
先制点を奪ったのは、今季からアーセナルでプレーする27歳司令塔のマルティン・スビメンディ。42分、敵陣のペナ角左でレアンドロ・トロサールの落としを右足ダイレクトで叩く。地を這う鋭いグラウンダーのシュートをゴール左下に突き刺した。
試合を中継した『U-NEXT フットボール』の公式Xが得点シーンを公開すると、以下のような声があがった。
「ゲームメイクだけじゃなくて点取れるのエグい」
「キーパーも反応してるけど、これは止められんね」
「コース、スピード、パーフェクト」
「守備的なMFのシュートじゃないよな」
「ガチえぐい何これ」
「今季１番声出た」
「好調でなにより」
「ミドルも持ってるスビメンディ」
その後に２点を追加したアーセナルは、そのまま３−０で快勝。２連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】キーパーもノーチャンス？ スビメンディの地を這うミドル弾！
