この記事をまとめると ■ジムニーノマド（2型）の納期に関する抽選を受付中だ ■マイナーチェンジによってエクステリアやオプションに変更が入った ■1型オーナーにとっては見逃せない改良点も少なくない

ジムニーノマドの抽選を絶賛受付中

発表からわずか4日で受注停止に至ったという、ある意味伝説を残したジムニー5ドアことジムニーノマド。業界内でも「納期が長いことはたまにあるけど、受注停止が数日で終わるなんて聞いたことがない」と、筆者の年齢分くらいキャリアがある先生方たちでも驚きを隠せなかったほど、この出来事は衝撃的であった。

インド工場のキャパシティの関係もあってか、発表時の月間販売目標は1200台としていたが、まったくその枠は足りず、数カ月後に当初の約3倍となる3300台に引き上げた。それでも足りていないが……。ちなみに4日間での受注台数は5万台ほどであったそう。作りまくっても、全員に行き渡るのにかなり時間がかかる計算だ（当初はバックオーダー消化に5年ともいわれていた）。とはいえ、納車がある程度順調（？）なのか、発表から1年経った今日、筆者の居住するエリアでは1カ月に数台程度、街なかでも見るようになってきた。

そんな人気爆発のジムニーノマドの再受注が全国のスズキディーラーにて、まさについ数日前、2026年1月30日（金）からスタートし、2026年2月28日（土）までの期間で行われている。これは”納車順を抽選”するという一風変わった抽選で、応募すれば購入する権利が手に入り、いずれ納車されるそうだ。なお、3月1日以降の注文は通常どおり受けるという。

とあるディーラー曰く、1型と呼ばれるモデルを昨年注文した人たちには、2026年6月前後にはすべて行き渡るスケジュールとのことで、かなり納期を巻いている様子。現在抽選を受け付けているのは2型と呼ばれるマイナーチェンジモデルで、これが2026年7月1日（水）に販売される。「販売されたのにクルマがない！」なんておバカな話はないと思うので、この抽選で最速組に当たれば、7月中にはクルマが届くと考えるのが妥当だろう。注文数次第では、2026年中には渡りきるかもしれないとの噂もある。

さて、ジムニーノマドの抽選についてはこれくらいにして、今回触れるのはそんなジムニーノマド2型の改良点。形こそ同じだが、じつはいろいろ違いがあり、人によっては悔しい想いをする人、1型でよかったと思う人にわかれるだろう。

まずもっとも大きな違いが安全装備に関する改良点。というのも、現在販売されているジムニーとジムニーシエラは、2025年10月発表のマイナーチェンジによって5型となった。これに伴い、最新の安全装備「デュアルセンサーブレーキサポートII」の搭載や、アダプティブクルーズコントロール（ACC）の全車標準化を実施。バンパーまわりのミリ波レーダーやセンサー類が埋め込まれたので、ジムニーカスタムの鉄板であったバンパー交換などが難しくなった。ただ変えると位置がズレたりして、うまく機能せず、最終的には車検に通らなくなるリスクがある。実際、5型に対応したバンパーはまだほとんどない。

それは、後発となるジムニーノマド（2型）でも同じで、社外バンパーのカスタムができなくなっている。ジムニーノマドをいきなりカスタムしたり、クロカン遊びをする人はまだまだ少数派かもしれないが、弄ってナンボのジムニーの世界においてこれは大きな障害だ。

１型オーナー「マジかよ！」な中身

しかし、ジムニーノマドの純正アクセサリーパーツカタログを見ると、なにやらやたらタフそうなアクセサリーの紹介があるではないか。「クラギースタイル」と書かれたこのカタログのページを見ると、ムムッ、なんかバンパーの様子が純正とは違うぞ？ そう。バンパーの形状は同じだが、下部にプロテクター風のガーニッシュがついているではないか！ これがあるとないでは印象がだいぶ異なるのは歴然。純正パーツなのでクオリティも間違いない。価格は6万6000円とのことだが、車体代に混ぜてしまえば誤差レベル。

ちなみにこれ、ジムニーには設定がなく、ジムニーシエラには設定があるパーツとなっている。ミリ波レーダーなどのセンサー類に干渉せずにドレスアップを楽しめる、純正オプションならではの特権だ。

なお、ホイールやサイドスカート、エンブレムなどがセットになっている「クラギースタイル」は、全部買うと40万4030円。「ジムニーは弄らなきゃ気が済まない！」という人にとって、悪くない選択かもしれない。余談だが、ジムニーシエラの「クラギースタイル」は、エンブレムではなくグリルの変更となるので若干値段が上がり43万8020円となる模様。

インテリア関係でも変更が2点ある。

まずひとつはディーラーオプションで設定されているナビ。ジムニーノマドでは1型から9インチのナビを選ぶことができたので、その点に関しては同じなのだが、じつはApple CarPlayとAndroid Autoに対応している。Apple CarPlayはワイヤレス接続もできるという。いまでは当たり前となっているスマートフォンとの連携なだけに、どうでもよさそうでよくない変更点といえそうだ。ちなみにこちらの価格は22万1100円。いまではカーナビを使用する人が減りつつあるが、画面があるとないでは、ユーティリティ面において雲泥の差。安くない買い物なだけに、1型ユーザーにとって「マジか！」な点かもしれない。

そしてもうひとつの変更点が、カラー液晶メーター（マルチインフォメーションディスプレイ）の採用だ。ジムニーとジムニーシエラの4型とジムニーノマド1型では、黒背景に白文字の簡易的なモニターしかついておらず、ここにACCや燃費などが表示されていたのだが、ここがカラー液晶化した。

これにより表示できる機能も増えている。とくにモーション表示（Gセンサー）やパワー／トルク表示の追加は、スポーティ感の演出にひと役買っている。これはスイフトスポーツ（ZC33S）などでも採用されていた表示だ。先に紹介したカーナビの変更はあとからできるが、メーターはそうもいかないので、この違いは大きい。

さて。聞いた程度では小変更に思えた2型への変更点も、蓋を開けてみればそこそこ大きい内容ばかり。マイナーチェンジでクルマがよくなるのは当たり前だが、そこに価値を感じるかどうかは、自身のライフスタイルにもよるだろう。

ジムニーノマド2型の価格は292万6000円と、AT車は1型から17万6000円の値上げ、MT車は27万5000円の値上げとなった。

申し込めば買える状態とのことなので、信じられないプライスを掲げている転売価格でわざわざ買う必要はないだろう。欲しい人は運試しも兼ねて、最寄りのスズキディーラーで抽選に申し込むべし！ 納期が長引けば、その間に社外のカスタムパーツも増えるかもしれない。弄る予定がある人にとってはある意味いい準備期間になるはずだ。