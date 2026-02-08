「全部欲しい…」“タリーズ×トムジェリ“コラボグッズはキュンが止まらないかわいさ 一足先にチェックしてきた
6日、都内で『トムとジェリー バースデー記念ファンイベント』が開催され、タリーズコーヒーが18日から展開する「トムとジェリー」とのコラボレーション商品がお披露目された。同シリーズとのコラボは2020年から続いており、これまでもかわいさと完成度の高さで話題を集めてきた。今回もコラボが発表されると、SNSでは「可愛すぎる！」「毎回完成度高すぎ…」「すぐに無くなりそうなくらい可愛い…！」などのコメントが相次いで投稿されていた。そんなコラボグッズを一足先に編集部がチェックしてきた。
【写真】ホイップに突っ込むタフィーの可愛いおしり…可愛すぎるコラボグッズ
今回のテーマは“Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜”。会場に並んだアイテムからは、日常のコーヒータイムにさりげなく寄り添う世界観が伝わってきた。まず目に留まったのは、「トムとジェリー デイリーサコッシュ」と「キャンバススクエアトート」。外側は落ち着いたデザインだが、内側には総柄プリントが施されており、開いた瞬間にキャラクターの存在感が広がる。普段使いを前提にしながら、ファン心をくすぐる仕掛けが随所に盛り込まれていた。
毎回人気のマグキャップは、今回も完成度が高い。「トムとジェリー マグキャップ（ホイップへダイブ）」は、タフィーがホイップクリームに飛び込む瞬間を立体で表現しており、フィギュアとしての存在感が際立つ。デスクに置くだけで視線を集めそうな愛らしさがある。
ベアフルのコラボマスコット「ベアフル なりきりトムとジェリー」は、写真で見る以上に細部の作り込みが印象的だった。トム、ジェリーそれぞれの特徴をベアフルのフォルムに落とし込み、思わず全種類そろえたくなる完成度となっている。
グッズだけでなく、限定ドリンク用のデザインカップも見逃せない。エプロン姿のトムとジェリーがコーヒーを運ぶ姿や、コーヒータイムを楽しむ様子が描かれ、手に取った瞬間からコラボの世界観に引き込まれる。
そのほか、キャリーボトルやシングルサーブのコーヒー、タリーズカード関連アイテムまで幅広く展開されており、コーヒー好きだけでなくキャラクターファンにも刺さるラインアップだ。一部商品は公式オンラインストアでも販売されるが、実物を見た印象では、店頭で手に取る体験そのものが楽しみの一つになりそうだ。
春の始まりに向けて、コーヒータイムをより楽しくしてくれる今回のコラボ。発売初日は混雑も予想されるだけに、気になるアイテムがある人は早めのチェックがおすすめだ。
