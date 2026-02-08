「しっとりもちもち」「ふわふわ」【ファミマ】食感を楽しめる「菓子パン」って？

【ファミリーマート】では、食感にこだわった新作パンが登場中。今回は、とくにマニアの評価が高いパンを厳選してみました。おやつタイムに食べたいお気に入りの一品を、ぜひ見つけてみて。

カフェラテクリーム入り！ 大人の菓子パン「白生ドーナツ（ダブルカフェラテ）」

@pan.oyatsuさんが「しっとりもちもち」と食感を語るこちらの「白生ドーナツ」。中にはカフェラテクリームとホイップが詰まっていて、小ぶりながらもずっしりとした重みがありそう。「ホイップもクリームもしっかり苦味があり甘さ控えめ」だそうなので、大人のリラックスタイムにもぴったりです。

チョコ好きをトリコにする「ショコラスペシャル風生ケーキ」

要冷蔵のこちらは、＠pan.oyatsuさんいわく「ふわふわ」のココアスポンジ生地が楽しめるそう。ホイップと生チョコクリームをサンドしており、口の中でほろっと崩れるような食感が期待できます。王道ケーキの組み合わせをコンビニで手軽に堪能できる、チョコ好き必見のスイーツパンです。

まるで雲を食べているような新感覚「くもふわっシフォンサンド（カスタード）」

メレンゲ仕立ての生地が驚くほどやわらかなシフォンサンドは、その名のとおり「くもふわっ」な食感が楽しめます。筆者も試したところ、まさに雲のような軽やかさ！ 中に隠れたカスタードの口どけもたまりません◎ シンプルな構成だからこそ、生地のしっとり感とクリームのなめらかさが引き立ち、最後まで美味しく食べられました。

あの人気アイスがパンに変身！「雪見だいふくみたいなパン」

「雪見だいふく」をイメージした話題作は、@sujiemonさんによると「もちもち、ふわふわ」なのだとか。生地の中に、求肥フィリングとバニラ風味のホイップを閉じ込めることで、味わいだけでなく食感まで再現している模様。アイスとは一味違う、不思議な食感のコントラストを、ぜひ体験してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@oyatsu_panpon様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里