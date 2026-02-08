大宮MF山本桜大は今季から期限付きで加入した

RB大宮アルディージャのMF山本桜大が新天地デビュー戦で挨拶代わりの豪快なミドルシュートを叩き込んだ。

ファンからは「ガチスーパー」と大きな反響を呼んでいる。

山本は柏レイソル育成組織出身の21歳。2023年シーズンには高卒1年目のルーキーとしてJ1リーグ開幕戦に出場するなど10代の頃から将来を嘱望されていた。24年は栃木SC、昨季はレノファ山口、そして今季は大宮へ育成型期限付き移籍をして経験を積んでいる。

2月7日に行われたJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第1節の松本山雅FC戦に先発した山本。前半16分、ショートコーナーのパスを受けると、シュートフェイントでDFを1人かわし、そのままエリア外から右足を一振。強烈な弾丸シュートはゴール右隅へと突き刺さった。鮮やかな移籍後初ゴールを記録し、2−1での勝利に導いた。

クラブの公式Xでゴール動画が公開されると、ファンも驚愕。「やっぱりすげーな」「見つかってまう」「日本人離れしてる」「ガチスーパー」「完璧」「格が違う」「スーペルゴラッソ」「大得意ゾーン」「なんちゅーゴール」と様々なコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）