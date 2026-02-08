¡È¹ßÀã¤ÎÃæ¤Ç·ãÁö¡É ÉÔÇËÀ»°áÍè ½é¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç1»þ´Ö9Ê¬39ÉÃ¤Ç4°Ì¡¢³òÂôÏÂ²ÂÆà¤¬1»þ´Ö9Ê¬20ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡
¢£Âè54²ó Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡Ê8Æü¡¢»³¸ý¡¢°Ý¿·¤ß¤é¤¤¤Õ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÈ¯Ãå¡¢21.0975Ò¡Ë
Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤¬8Æü¡¢»³¸ý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤Ï³òÂôÏÂ²ÂÆà¡Ê26¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤¬Í¥¾¡¡¢ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤ÏÊ¿»³Âç²í¡Ê24¡¢¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¡Ë¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇµÕÅ¾¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò10Ò¤Ç¤Ï»³ËÜÍ¿¿¡Ê25¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤¬Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¾®Àã¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ï¹ñÆâ½é¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÇËÀ»°áÍè¡Ê22¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¡¢3·î¤Ë½é¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ê¤ëÌ¾¸Å²°¥¦¥¤¥á¥ó¥º¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Î³òÂôÏÂ²ÂÆà¡Ê26¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦»³¸ý½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¹âÅçÍ³¹á¡Ê37¡¢»ñÀ¸Æ²¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£
¥ì¡¼¥¹¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤ËÀã¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¡¢½é¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÇË¤ÏÀèÆ¬¤ÇÀîÂ¼Éö¡Ê28¡¢´äÃ«»º¶È¡Ë¤È¶¦¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÉÔÇË¤À¤¬¡¢Æ²¡¹¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ç¤Ï»°°æ½»Í§³¤¾å¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç3·î¤ÎÌ¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Î³òÂôÏÂ²ÂÆà¡Ê26¡Ë¤ÈÊÂÁö¤·¡¢¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×½¸ÃÄ¤¬6¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔÇË¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÅ¸³«¡£
½ù¡¹¤ËÀã¤ÎÎÌ¤âÁý¤¨»Ï¤á¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×½¸ÃÄ¤ÎÀîÂ¼¤ÎÆ¬¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤ÏÀã¤¬ÀÑ¤â¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â±èÆ»¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉÔÇË¡¢¹Ô¤±¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
½ªÈ×¤ÏÉÔÇË¡¢ÃæÃÏ¤³¤³¤í¡Ê23¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢»³粼¤ê¤µ¡Ê23¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤ÎÆ±À¤Âå3¿Í¤Ë²Ã¤¨³òÂô¤È4¿Í¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤¬»³粼¡¢ÉÔÇË¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¶¥µ»¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï³òÂô¡¢¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ÆÃæÃÏ¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³òÂô¤¬Í¥¾¡¡¢ÉÔÇË¤Ï4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¸å¡¢4°Ì¤Þ¤Ç¤Î4¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÀã¤Î¾õÂÖ¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³ÆÁª¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¤Ï¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢À¾»³Ì¤ÆàÈþ¡Ê25¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤ÏÅÝ¤ì¤³¤ßÆ°¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò10Ò¤Ë¤ÏµîÇ¯9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å5000mÂåÉ½¤Î»³ËÜÍ¿¿¡Ê25¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤¬º£Ç¯½é¥ì¡¼¥¹¡¢5km¤Ç2°Ì¤ò°ú¤Î¥¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¡¢32Ê¬01ÉÃ¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤ÇÌÔÄÉ¤ò¸«¤»¤¿Ê¿»³Âç²í¡Ê24¡¢¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¡Ë¤¬ÂçµÕÅ¾¡¢1·î25Æü¤ÎÂçºå¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¼¡¤¤¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£