IS:SUE・RIN（会田凛）、活動再開発表 20歳の誕生日にサプライズ 12日にフルメンバーでパフォーマンス
体調不良のため2024年10月より活動を休止していた、4人組ガールズグループ・IS:SUEのRINが、自身の誕生日であるきょう8日から活動再開することが、明らかになった。所属事務所のLAPONE GIRLSが同日、正式発表した。
【写真】24年7月には…エスニックな衣装で、夏っぽいパフォーマンスをするIS:SUE
これにともない、メンバー4人の新たなビジュアルも公開された。
また、IS:SUE公式YouTubeチャンネルにて、2月12日午後7時30分から、フルメンバーによるパフォーマンスを含むスペシャル生配信「IS:SUE Special YouTube Live Show」の実施が発表された。きょう8日午後7時からは、4人フルメンバーでのIS:SUE OFFICIAL FANCLUB会員限定の生配信も予定している。
同グループは『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（日プ女子）ファイナリストから選ばれた、RIN、NANO、YUUKI、RINOの4人組。24年6月19日、シングル「1st IS:SUE」でデビューした。
RINは、06年2月8日生まれの最年少メンバー。24年10月に「体調不良が続いておりましたが、医師より休養が必要という判断に至りました。そのため治療と休養に専念するべく、当面の間活動を休止させていただく事となりました」と伝えていた。
【写真】24年7月には…エスニックな衣装で、夏っぽいパフォーマンスをするIS:SUE
これにともない、メンバー4人の新たなビジュアルも公開された。
また、IS:SUE公式YouTubeチャンネルにて、2月12日午後7時30分から、フルメンバーによるパフォーマンスを含むスペシャル生配信「IS:SUE Special YouTube Live Show」の実施が発表された。きょう8日午後7時からは、4人フルメンバーでのIS:SUE OFFICIAL FANCLUB会員限定の生配信も予定している。
RINは、06年2月8日生まれの最年少メンバー。24年10月に「体調不良が続いておりましたが、医師より休養が必要という判断に至りました。そのため治療と休養に専念するべく、当面の間活動を休止させていただく事となりました」と伝えていた。