「ほぼ気配でしか見えてない」に詰まった“真髄”　今ブンデスで凄い男、鈴木唯人が語った日本代表の見え方【現地発】

プレーの再現性が日増しに高まっている鈴木(C)Getty Images

地元記者も「あれは凄い」と唸ったワンプレー

ドイツの古豪フライブルクでプレーする鈴木唯人が素晴らしい。

ブンデスリーガ第19節ケルン戦に勝利したフライブルクの順位は7位に浮上。来季のヨーロッパカップ戦出場権を狙える位置につけているチームにあって、今季から加入した鈴木の存在感は日増しに高まっている。ここ最近は完全にレギュラーポジションを確保し、試合を重ねるごとにチームメイト、監督・コーチ、そしてファンからの評価は高まり続けている。

【動画】大岩ジャパンがゴールラッシュでアジアの頂点に！中国を打ち崩した決勝の「4ゴール」をまとめてみる

先のケルン戦でみせたアシストシーンは、フライブルクの目の肥えた地元記者も「あのパスはすごい。あれで決まった」と驚きの声を隠せないほどの洗練性があった。

ペナルティーエリア付近でボールを受けた鈴木は瞬間的に前を向く。この動作に相手守備陣が慌てて囲いにかかったが、24歳は動じない。ボールを巧みに運びながら、DFラインの裏に出来たスペースに飛び出してきた味方に、これ以上ないタイミングでスルーパスを通したのだ。

鈴木のパスから生まれた絶好機をモノにしてゴールを決めきったデリー・シェルハンドは、「（鈴木は）とてもクリエイティブな選手で、視野が広い素晴らしい選手だよ。お互いにうまくサポートし合えていると思うし、チーム内で彼の価値観はとても高いものがある」と称賛の言葉を残している。

鈴木の素晴らしさが凝縮されたシーンだった。ここで本人の言葉とともにさらに掘り下げていきたい。

「たぶん失点してから1分ぐらいだったと思います。それまでなかなかボールが入らなかったんですけど、ライン間で受けて何かするのは求められているところ。普段走ってほしいところで裏に走る選手が少ない中で、（味方が）いいタイミングで中に入ってきてくれて、センターバックの裏を取ってくれた。いい動きだったと思います」

そう語る本人は、「特別なことじゃないですけど」と付け加えたが、いや、そんなことはない。

鈴木がボールを受けた瞬間、周囲にはケルンの選手が4人もいた。さらに危険なエリアへの侵入を阻止すべく一気に寄せてくるという場面だった。相手が密集すれば、視界は妨げられるし、一番近くにいた相手DFに至っては、すでに鈴木へのボディコンタクトをとっている。パスコースを見出すのも簡単ではない。

プレッシャーが四方からかかる中で、鈴木は手をうまく使ってバランスを取りつつ、ボールをコントロール。しかも同時に味方の動きを認知し、ゴールへの軌道を作り出した。この一連の動きを「一瞬のひらめき」という表現だけで片付けるのは、あまりにシンプルで、勿体ない。

本来、左サイドにいるはずのシェルハンドが相手守備陣の背後に走りこむ動きが見えた瞬間が、果たしてどこにあったのだろう。