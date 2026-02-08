大阪府箕面市選挙管理委員会は７日、知事選の期日前投票の会場で、車いす利用者向けの投票用紙記載台に知事選の候補者名を掲示すべきところ、誤って衆院選の小選挙区の候補者名を掲げたため、有権者１人が小選挙区の候補者名を知事選の投票用紙に書いて投票したと発表した。

投票は無効票として扱われるという。

発表によると、車いす利用者向けの記載台では、有権者が知事選の投票を終えた後、市職員が知事選の候補者の掲示をめくって小選挙区の候補者の掲示に切り替え、有権者に小選挙区の投票用紙に記入してもらう運用にしていた。健常者もこの記載台を知事選の投票用紙の記入に利用し、小選挙区の投票では別の台を利用するようにしていた。

６日午後、知事選や小選挙区の投票を終えた車いす利用者を市職員が別の場所に案内する際に、掲示を小選挙区の候補者名から知事選の候補者名に戻さなかった。このため、次に記載台を利用した別の健常者の有権者が、掲示に書いてある小選挙区の候補者名を知事選の投票用紙に書いて投票したという。

この有権者が小選挙区の投票用紙を記入するために別の台に移動し、同じ小選挙区の候補者名が掲示されていることに気づいたため、ミスが判明した。

市選管は「市民の信頼を損なったことを深く反省し、再発防止に取り組む」としている。