元でレースクイーンでRIZINラウンドガールも務めたモデルの久保田杏奈（33）が8日までに自身のインスタグラムを更新。4年前に結婚していたことを明かし、第1子誕生も報告した。

「関係者の皆様へ 応援してくださっている皆様へ いつもありがとうございます。私事で大変恐縮ですが、ご報告があります」と切り出し、「かねてよりお付き合いしていた方との婚姻届を約4年前に提出しております」と4年前に結婚していたことを明かした。

お相手は高校の同級生で「私のお仕事に全く関係のない会社員の方です」だといい、「大きすぎる心で私の全てを軽々と受け止めてくれて、こんな私が良いと言ってくれるなんだか少し変わった人です」とした。

さらに「加えてもう一点、ご報告があります。先日、第一子を出産いたしました」と第1子出産も報告。「母子共に健康で、すでに退院しております。無事に産まれるまで妊娠のご報告は控えさせていただき、関係者の一部の方にしかお伝えしていませんでした。ご無礼をお許しください」と謝罪しつつ「復帰については春〜初夏を目指しております」と記した。

「報告が遅れ、数年間隠していたこと、本当に申し訳ありません」と謝罪。「婚姻届の提出、挙式、住み始めなど、全てがバラバラで1年半ほどかかったため、どのタイミングでどう報告すべきかわからず数年経ってしまいました。今回のタイミングを逃したら、皆様にずっと嘘をつき続けることになってしまうと思い、このタイミングでご報告させていただきました」とこのタイミングでの発表となった経緯を説明。「今後の活動内容については、多少の影響は出てしまうと思いますが、変わらず続けさせていただきたいと考えております。復帰まで温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。

「一人の人間としても、一人の活動者としても、より一層精進して参ります。今後とも何卒よろしくお願いいたします」と久保田。「最後に、ファンクラブ会員の皆様へ 今まで私の公表タイミングを待ってくださり、そして何一つ変わらず支えてくださり、本当に本当にありがとうございます」とした。