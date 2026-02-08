２月７日、ミラノ。ミラノ・コルティナ五輪でアイスホッケー女子１次リーグが行なわれ、Ｂ組の日本代表"スマイルジャパン"は大会１試合目でフランスを３−２と下していたが、２試合目はドイツに２−５で敗れた。これでＢ組３位（スウェーデンが首位。２位ドイツ、３位日本、４位イタリアは同勝ち点で得失点差による）となり、一歩後退した（３位までが準々決勝に勝ち上がり、ランキング上位のＡ組５チームと対戦する）。

なぜテストマッチでは勝利し、ランキングでもひとつ下のドイツに不覚を取ったのか？

――陳腐な表現かもしれませんが、「五輪の魔物がいた」ということでしょうか？

ドイツ戦で一矢を報いる２点目を決めたフォワード、輪島夢叶（23歳／道路建設ペリグリン）は、その質問に柔らかい表情で答えている。

「そういうプレッシャーは特に感じてなく、緊張はあっても、"楽しいな"って感じながらやれています。いつもどおりに自分のプレーはできているかなって」



ドイツ戦で得点を決めたスマイルジャパンの輪島夢叶 photo by Noto Sunao / JMPA



最終予選でオリンピック出場を手繰り寄せる得点を決めた輪島は、明るさを失わずに言った。その前向きな姿勢があるからこそ、正念場で点を取れるのかもしれない。

「もっと早く得点が取れていたら......たら・れば、になってしまいますが」

彼女は悔しさを滲ませたが、４年前の北京五輪で勝ち取った過去最高位ベスト８の先、メダルも見据えるスマイルジャパンにとって、敗因と向き合うことは急務だろう。

「相手の一歩のほうが早かった」

試合後、スマイルジャパンの選手たちは共通して、そんな感想を口にしていた。

第１ピリオドは序盤から押し込まれた。敵陣奥深くでプレーし続けたフランス戦のようなアグレッシブな形をイメージしていたはずだが、相手の出足の早さに後手に回った。通常よりも狭いサイズのリンクと相手の長いリーチに苦しみ、ペースをつかめない。開始44秒、カットインからの一撃を食らい、キーパーが弾いたところを詰められてしまった。

攻守の歯車は合わず、スマイルジャパンの武器である俊敏性や連係力が、相手のパワーや大きさに影を潜める。８分44秒、またも左サイドから切り込まれて決められてしまう。13分３秒にも、左サイドからひとりが振り切られ、３点目を失った。３点ビハインドは、アイスホッケーではかなり厳しい差だ。

【「この戦いを最初からできるように」】

「開始１分弱、１ピリ（第１ピリオド）の入りで失点したのは大きかったと思います」

輪島は無念そうに言った。

「一瞬の隙をつかれて、決められてしまいました。トレーニングマッチで勝っている相手だし、こんな（最大で０−５になる）力の差はないので。（カットインした）相手はスピードが速かったし、リーチも長かったので、ぐっと（スピードに）乗って切り込まれると、スティックが届かず、全体として"行かせない守り方"をする必要がありました。波に乗るのが遅く、その意味では大舞台で自分たちの準備不足だったのかなと......」

スマイルジャパンは第２ピリオドもターンオーバーなどで連続失点を喫し、０−５とリードを許した。パワープレー（人数が多い状態で攻める）を得意とする相手の重厚な攻めを凌ぐなど、クリアした課題もあったが、相手の突破にもろさを見せ、リバウンドへの鋭い反応も欠いていた。攻め急ぎの焦りか、つなぎのパスミスも目立った。

しかし、第２ピリオド終盤に２点を返したあと、試合は逆の流れになっている。２点目を決めたのが輪島だった。

「１点目をファーストラインがしっかり取ってくれて、もっと点数がほしくて、"自分が取る"っていう気持ちでいました。積極的にゴール前に入ろうって思っていて、（シュートをキーパーが弾いて）流れてきたのを決めきれてよかったです」

リバウンドから押し込まれる展開のなかで、彼女は見事にやり返した。技術的には俊敏さが特徴の選手だが、その負けん気がフォワードとしての土台だろう。

「リバウンドの仕返し？ そうですね！ ドイツのキーパーは大きいので、"空いているところがないな"と思いながら試合中に観察していて、"流れてきたらハイショットを打とう"とイメージしていました。それで入ったのでよかったと思います。オリンピックで初めて点を決められたことは、率直に言ってうれしいですね」

その１点が次につながる。本来のプレーを取り戻した日本は、第３ピリオドは圧倒的に攻めていた。敵が守勢に回ったことはあるにせよ、その攻勢は次のイタリア戦に向けていい兆しだ。

「（第２ピリオドの）２点以外にも３ピリ（第３ピリオド）はめちゃくちゃスコアリングチャンスもあって、それを決めきれていたら......。この戦いを最初からできるようにしたいですね。負けは負けで切り替えて、明日は休んで、いい状態で（２月９日の）イタリア戦を迎えられるようにしたいです」

イタリアも屈強な選手が揃っている。ホームの声援に後押しされて審判の笛も味方につけるかもしれない。ほぼアウェーになるだろう。厳しい一戦だが、オリンピックでメダルを取るとは、そうした敵を倒すことだ。

「自分は背もないので、そこでスティックを出されると、なかなか突破できません。だから間合いを見つけ、スピードに乗れるか、試合のなかで感覚はつかんでいくしかないと思っています。（スピードを生かすスペースを作るため）一度下がってスピードに乗るとか、（敵の懐を）潜っていけるように......」

小柄（身長156cm）な輪島が、"牛若丸と弁慶"の如く巨人を機動力で翻弄できたら......スマイルジャパンの笑顔が咲き誇るはずだ。