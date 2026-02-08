【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

○○は、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、フィギュア「〇〇」を展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、「アークナイツ」「アークナイツ：エンドフィールド」「崩壊：スターレイル」「原神」「ゼンレスゾーンゼロ」「アズールレーン」「崩壊3rd」などの様々なゲームのフィギュアを展示。

「アークナイツ」からは「アーミヤ 時巡る花園VER.」、「アークナイツ：エンドフィールド」からは「イヴォンヌ」、「崩壊：スターレイル」からは「ヒアンシー」、「原神」からは「スカーク 喜びの集いVer.」、「ゼンレスゾーンゼロ」からは「星見雅 華やぐ遊歩Ver.」、「アズールレーン」からは「フォーミダブル アニバーサリー・メモリーズVer.」などのデコマスや原型を確認することができる。

またゲーム作品以外にも、「遊☆戯☆王 デュエルモンスターズGX」のフィギュアや、イラストレーターのneco氏が手がけるオリジナルキャラクターのフィギュア化決定のパネルなども展示している。

「アークナイツ」

「アークナイツ：エンドフィールド」

「崩壊：スターレイル」

「原神」

「ゼンレスゾーンゼロ」

「アズールレーン」

「崩壊3rd」

その他

(C) HYPERGRYPH

(C)miHoYo

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

(C)neco