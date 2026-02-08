「アークナイツ」「アズレン」「スターレイル」「ゼンゼロ」など様々なゲームのフィギュアがMyethosブースに集結！【#ワンフェス】「エンドフィールド」よりイヴォンヌのフィギュアも展示
【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円
(C) HYPERGRYPH
○○は、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、フィギュア「〇〇」を展示している。
今回イベント会場の同社ブースでは、「アークナイツ」「アークナイツ：エンドフィールド」「崩壊：スターレイル」「原神」「ゼンレスゾーンゼロ」「アズールレーン」「崩壊3rd」などの様々なゲームのフィギュアを展示。
「アークナイツ」からは「アーミヤ 時巡る花園VER.」、「アークナイツ：エンドフィールド」からは「イヴォンヌ」、「崩壊：スターレイル」からは「ヒアンシー」、「原神」からは「スカーク 喜びの集いVer.」、「ゼンレスゾーンゼロ」からは「星見雅 華やぐ遊歩Ver.」、「アズールレーン」からは「フォーミダブル アニバーサリー・メモリーズVer.」などのデコマスや原型を確認することができる。
またゲーム作品以外にも、「遊☆戯☆王 デュエルモンスターズGX」のフィギュアや、イラストレーターのneco氏が手がけるオリジナルキャラクターのフィギュア化決定のパネルなども展示している。
「アークナイツ」
「アークナイツ：エンドフィールド」
「崩壊：スターレイル」
「原神」
「ゼンレスゾーンゼロ」
「アズールレーン」
「崩壊3rd」
その他
(C) HYPERGRYPH
(C)miHoYo
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
(C)neco