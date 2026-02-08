ずっと可愛い！ パンダロスに陥っている、全パンダ推し必見のドキュメンタリー映画

上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが、1月25日で一般観覧を終えて中国に帰っちゃった……。

日本でパンダに会える機会が失われてしまった今、パンダロスに陥っている方、多いですよね。まったくそんなことを予期せずではあったものの、超絶ベストなタイミングで公開されるドキュメンタリー映画があるんです。それが『パンダのすごい世界』！

私ら、パンダを見られたのは動物園のアクリル板越し（しかも上野のラスト観覧は秒で送り出し）か、可愛く切り取られた映像だけじゃないですか。そのイメージだけで「パンダって可愛い！」と思っているあなた！ 本作では無作為に切り取られた生態映像が続くのに、まさかのずっと可愛いの！ いや、イメージだけじゃなくガチで可愛い動物だということがよ〜く分かるはず。

子パンダが生まれてからのあれこれ、飼育に関するすべてのこと、野生復帰のための保護区や、餌付けだけじゃなく定期的な健康チェックで管理する飼育員さんたちのお仕事までぜ〜んぶを大公開。これ以上のパンダの生態ドキュメンタリーはない、ってくらいのパンダ推し必見作です。

特にエモいのは、香港オーシャンパークのパンダ館。ココと一緒にやってきた5歳のアンアン。じつはアンアンには先代がいて、香港の中国返還2周年を記念して、1999年に最初にやってきたのがジアジアとアンアンだったの。その先代アンアンは36歳の誕生日を祝おうと準備していた矢先に他界（ジアジアも2016年に世界最高齢の38歳で他界）。雄パンダ世界最高齢のパンダとしての生を全うしたことを、ずっと連れ添った飼育員さんが涙ながらに話してくれるのよ。パンダをイメージキャラクターにしている弊誌と同じ名前のパンダエピソードまで盛り込まれた奇跡的な傑作、お近くの劇場でぜひお早めに！

information

『パンダのすごい世界』

監督/ビボ・リャン 出演/シエンシエン、ルイルイ、シャオルー、シャオジアン、ファーファー、ジアジア、アンアン、各施設の飼育員のみなさんほか 2月6日より、TOHOシネマズ シャンテほか全国順次ロードショー。