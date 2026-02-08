◇NBA レイカーズーウォリアーズ（2026年2月7日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が7日（日本時間8日）の本拠地ウォリアーズ戦に今年初スタメン出場。前半から3Pシュート2本含むチーム最多10得点の躍動。チームは1点ビハインドで前半を折り返した。

前回の試合となった5日（同6日）の本拠地76ers戦では、第3Qに逆転勝ちの起点となる3連続得点を含む14得点7リバウンドの躍動。チームも最終Qに逆転して2連勝を飾った。

8日に28歳の誕生日を迎える八村。27歳最後の日となったこの日に今年初のスタメン出場となった。

第1Q開始早々にトップから3Pシュートを沈めてチーム初得点を挙げた。残り2分56秒には左サイドでドリブルからステップバックのジャンプシュートを決めた。残り34秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り7分20秒からコートに立つと、残り5分29秒に左サイドからドライブイン。ゴール下でレイアップシュートを決めた。残り4分30秒に右ウイング付近から3Pシュートを沈めた。残り2分13秒でベンチに下がった。

八村は、前半チーム最長16分33秒出場。チーム最多10得点をマークした。シュートは7本試投で4本成功。FG成功率は57.1％。3Pシュートは3本試投で2本成功。3P成功率は66.7％だった。

チームは接戦の展開ながらも41―42と1点ビハインドで前半を折り返した。