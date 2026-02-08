パンサー・尾形貴弘、体調不良で入院→妻が退院を報告 愛犬を抱き寄せる近影も公開
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻・あいさんが7日、ブログを更新。体調不良で入院していた尾形が退院し、自宅に戻ってきたことを報告した。
【写真】ちょっと痩せた？愛犬とたわむれるパンサー・尾形＜愛妻の手料理も＞
6日に「実は、、、」と題したブログで、あいさんは「みんなにご心配をさせちゃうのでお伝えできなかったのですが」と前置きしつつ、「実はパパが体調を崩していて、少しの間入院していたんです」と報告。「本当に1月中旬から今までずっとパパと私も体調崩していて」と振り返り、尾形は喘息の症状が悪化していたことを明かしていた。「入院したおかげで元気になって本当によかったです」と安堵の思いをつづっていた。
この日、「パパ帰って来てるよ！」と題したブログを更新。あいさんは「今日のごはんは」と切り出し、麻婆豆腐、ポテトサラダ、ごぼうの煮物、かぶ、お味噌汁、ご飯と、栄養バランスを意識した家庭料理を写真とともに紹介した。続けて「パパ元気になって帰って来てるよ！！！！！！」と喜びいっぱいにつづり、愛犬を優しく抱き寄せる尾形の姿も公開した。
この投稿にファンから「本当良かった」「退院おめでとうございます」「さくちゃん、ミク良かったね」「しっかり休んで元気な姿見せて下さい」「大将お帰り」「無理せずゆっくりしてください」「尾形家全員集合！」「LINEニュース見て、えーっとなりましたが本当に良かったです」「あいさんもさくちゃんもミクちゃんもみ〜んな頑張った頑張った！」「お帰りなさい、尾形さん！」「ミクちゃんもパパが帰ってきて幸せそう」など、安堵と喜びの声が多数寄せられている。
【写真】ちょっと痩せた？愛犬とたわむれるパンサー・尾形＜愛妻の手料理も＞
6日に「実は、、、」と題したブログで、あいさんは「みんなにご心配をさせちゃうのでお伝えできなかったのですが」と前置きしつつ、「実はパパが体調を崩していて、少しの間入院していたんです」と報告。「本当に1月中旬から今までずっとパパと私も体調崩していて」と振り返り、尾形は喘息の症状が悪化していたことを明かしていた。「入院したおかげで元気になって本当によかったです」と安堵の思いをつづっていた。
この投稿にファンから「本当良かった」「退院おめでとうございます」「さくちゃん、ミク良かったね」「しっかり休んで元気な姿見せて下さい」「大将お帰り」「無理せずゆっくりしてください」「尾形家全員集合！」「LINEニュース見て、えーっとなりましたが本当に良かったです」「あいさんもさくちゃんもミクちゃんもみ〜んな頑張った頑張った！」「お帰りなさい、尾形さん！」「ミクちゃんもパパが帰ってきて幸せそう」など、安堵と喜びの声が多数寄せられている。