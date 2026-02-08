見た目がかわいいと思う「沖縄県のお土産」ランキング！ 2位「雪塩ちんすこう」を抑えた1位は？【2026年調査】
温かい紅茶やコーヒーが手放せない寒い日が続きますが、そんなひとときをより特別にしてくれるのが、目でも楽しめるかわいらしいお菓子です。日常の風景を少しぜいたくに変えてくれる、デザインセンスの光る逸品たちがそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「沖縄県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「沖縄と言えば、というイメージがあるので」（40代女性／福岡県）、「手のひらサイズで白くてかわいい」（30代女性／東京都）、「白くて爽やかで、水色のパッケージも清潔感があって、かわいいから」（40代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
回答者からは「きれいな紅芋色が鮮やかで、可愛らしいから」（30代女性／広島県）、「味が美味しくて、ちょこっとサイズのお菓子で見た目も可愛いので選びました」（30代女性／茨城県）、「沖縄らしい鮮やかな紫色の紅いもペーストが乗った小さなタルトは、見た目がとてもかわいく、ギフトやおみやげにぴったりだからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：雪塩ちんすこう（沖縄南風堂）／46票宮古島の「雪塩」を使用した、上品な甘みと塩気のバランスが絶妙なちんすこう。波打ち際を思わせるような青と白の清涼感あるパッケージが、沖縄の美しい海を想起させます。従来のちんすこうよりも洗練された、清潔感のあるデザインが多くの票を集めました。
1位：元祖 紅いもタルト（御菓子御殿）／61票沖縄土産の不動の王者「紅いもタルト」が1位。鮮やかな紫色のペーストを波のように絞ったフォルムが美しく、まさに南国のスイーツ。沖縄らしさを一目で伝えられるパッケージデザインや、タルト自体の独特な形状が「沖縄らしくてかわいい」と選ばれる決定打となっています。
