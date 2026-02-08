「ヤクルトレイディー、見ませんでしたか」シソンヌ・じろうの投稿に「スタッグしてJAF待ちでしょうか」
お笑いコンビ・シソンヌのじろうさんは2月7日、自身のInstagramを更新。豪雪の青森県で撮影した写真を投稿しました。
【写真】シソンヌ・じろう「ヤクルトレイディー、見ませんでしたか」
この投稿にコメントでは「わいはっ!! どごさ行ったべ…」「弘前パトロール､毎度お疲れ様ですっ」「レイディ…何処へ…」「スタッグしてJAF待ちでしょうか」「リヤカー配送を初めて見ました！」「冷え冷えのヤクルト！」「米津玄師の歌詞に出てきそうな画角とコメント感」「レディに頭が下がります」などの声が寄せられています。
1日には弘前市にある岩木山神社で、屋根の上にずっしりと雪が積もったおみくじ結び所の下、お笑いコンピ・チョコレートプラネットの長田さんがおみくじを結ぶ様子を披露。コメントでは「この、豪雪を全国の皆さんに知ってほしい」「北海道青森岩手秋田、、、切実にみんなで声上げましょ」「政府、、雪国手当ほしいよ！」などの声も寄せられました。
(文:福島 ゆき)
【写真】シソンヌ・じろう「ヤクルトレイディー、見ませんでしたか」
「スタッグしてJAF待ちでしょうか」じろうさんは「ヤクルトレイディー、見ませんでしたか」とつづり、1枚の写真を投稿。歩行者信号機の高さくらいまで降り積もった雪の中、ヤクルトの入った手押しカートが取り残されています。ヤクルトを宅配するカートの持ち主、“ヤクルトレディ”の姿は、どこにも見当たらないよう……。
「豪雪を全国の皆さんに知ってほしい」東京と地元である青森県弘前市での2拠点生活を送っているじろうさん。最近の投稿では、連日メディアで取り上げられている青森県の豪雪の様子をたびたび公開しています。
1日には弘前市にある岩木山神社で、屋根の上にずっしりと雪が積もったおみくじ結び所の下、お笑いコンピ・チョコレートプラネットの長田さんがおみくじを結ぶ様子を披露。コメントでは「この、豪雪を全国の皆さんに知ってほしい」「北海道青森岩手秋田、、、切実にみんなで声上げましょ」「政府、、雪国手当ほしいよ！」などの声も寄せられました。
(文:福島 ゆき)