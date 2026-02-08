今シーズンは苦境が続いている田中。(C)Getty Images

　現地２月７日に開催されたプレミアリーグの第25節で、田中碧が所属するリーズは、ノッティンガム・フォレストとホームで対戦。３−１で快勝を収めた。

　チームは白星を挙げたものの、田中は前節のアーセナル戦に続いて、まさかの出番なしとなった。

　昨季は２部優勝と昇格の立役者として称賛された日本代表MFは、しかし今シーズンは出場時間が激減。プレミアリーグでの先発は７試合しかない。

　前々節のエバートン戦では、同点弾を許した際の対応に対して、ダニエル・ファルケ監督から苦言を呈された。２戦連続出番なしは、その影響が出ているのかもしれない。
 
　とはいえ、この“冷遇”には疑問を感じるファンが少なくないようだ。次のような声が上がっている。

「マジで田中碧どうしたんだ... W杯控えてるのに完全干されとか意味不明すぎる」
「全然でないやん。そんなダメなんかね？」
「なんで急に使われんくなったん？」
「最高の調子なのに、なぜ彼を起用しないのか本当に残念だ」
「もう脱出やな」
「W杯あるのにまずすぎる」
「干されてんのマジで意味わからんけどな。攻撃の起点になってたしネガトラ鬼だったのに」

　チームの調子が悪くないだけに、序列を覆すのは簡単ではないかもしれない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

