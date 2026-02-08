¡Ö¤½¤í¤½¤í83ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤È¡×¤ÈÂç¿¹ÆîÊþ¡õËûÀÖÑ»à·ã¥ì¥¢2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤ª°äÅÁ»Ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Æ»Ò¡×¤ÎÀ¼
¤È¤â¤ËÈý´Ö¤Ë¥·¥ï¤ò´ó¤»¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂç¿¹ÆîÊþ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÈÉã¿Æ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËûÀÖÑ»¤Î¶á±Æ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤í¤½¤í83ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤È¤½¤í¤½¤í54ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Æ±¤¸¶»¤«¤é¾å¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤«¤é»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¿Æ»Ò¶¦¡¹¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÄÁ¤·¤¤à¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¿Æ»Ò¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª´é¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¦¤ï¤ª¡¡°äÅÁ»Ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Æ»Ò¡×¡ÖÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¤è¤ê°ìÁØ»÷¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î¡¡¤ªÆó¿ÍÍÍ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£