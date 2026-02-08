降雪・積雪の影響で３試合が中止。他のスタジアムは？ 東京V、鹿児島が雪に覆われたピッチを公開。試合は開催されるのか【百年構想リーグ】
２月８日にJ２・J３百年構想リーグの12試合が開催。すでに降雪・積雪の影響のため、栃木SC対八戸、相模原対群馬、大分対滋賀の３試合の中止が発表されたなか、他の地域でも悪天候の影響が見られる。
東京Vは公式Xで８日の水戸戦に関する情報を発信。「昨晩からの降雪の影響により、味の素スタジアムは周辺含め積雪している状況です」と綴り、雪が積もったピッチの写真をアップロードした。
「現在多摩地域では大雪警報が発令されておりますが、昼前には雪も止み警報も解除になる見込みです」とし、「引き続きお客様の安全を第一に考慮し、クラブは試合開催に向けて除雪作業含め準備を進めております」と記した。
また鹿児島も公式Xで“雪化粧”のスタジアムの様子を公開。「本日２/８(日)開催のJ２・J３百年構想リーグ第１節テゲバジャーロ宮崎戦は、予定通り開催の準備をすすめております」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【写真＆動画】味スタ、白浪スタのピッチも真っ白！ 試合開催に向けて鋭意準備中
