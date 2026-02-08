元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんが、自身のSNSを更新。

最新ショットを公開しました。



【写真を見る】【 元・尼神インター・誠子 】 「同じライブは二度とないです お客さんとライブハウスとスタッフさんとみんなでつくる だからライブが好きで大切です」 ライブでのステージショット公開





２月７日、誠子さんは自身のインスタグラムに「同じライブは二度とないです お客さんとライブハウスとスタッフさんとみんなでつくる だからライブが好きで大切です」と綴ると、写真をアップ。









投稿された画像では、誠子さんが、ステージ上で笑顔を浮かべたり、パフォーマンスをする姿などが見て取れます。







続けて「CONVICTIONの意味は、信念です。」と、甲府のライブ会場「甲府CONVICTION」について、記しています。







この投稿にファンからは「お疲れ様でした。良いライブをやった達成感がある笑顔が綺麗です。」・「色んなことに挑戦している誠子さん素敵です！！応援してます」などの反響が寄せられています。







２０２４年３月、お笑いコンビ「尼神インター」が解散を発表した際、誠子さんは「解散が決まり、今後どうしよう?と考えた時に私は人生たった一度きりだから勇気を出して挑戦をしたいと思いました。」「今までの経験や想いを大切にしながらこれからは枠に捉われずに、私らしく輝きたいです。そしてみんなも自分もワクワクするような活動をしていきます。」と、その思いを明かしていました。







【担当：芸能情報ステーション】