“寒い季節にぴったり”「冬のみかんティー」を紅茶のトワイニングが伝授「簡単で美味しそう」「このためにみかんを買いに行きたい」
英国紅茶「トワイニング」のX公式アカウント（@TWININGS_jp）で「冬のみかんティー」が紹介され、表示回数19万件超えの反響があった（6日午後5時時点）。
【写真】「こんな大胆な飲み方もしてみたい」トワイニングが伝授する“冬のみかんティー”
「今日は冬の定番果物の『みかん』を使ったアレンジティーをご紹介します」と呼びかけ、「レモンティーと似た柑橘系の爽やかな風味♪そして、みかんは温めると甘くなるので、紅茶に浸かったみかんもとても美味しいです。見た目もみかんのスライスがお花のようになり可愛いですよ」と紹介している。
お茶のブレンドについては「今回は、『セイロン オレンジ ペコ』を使いました。豊かな香りのセイロン茶がブレンドされ、色、味、香りがとれた端正な紅茶で、どんな味わいでも楽しめます♪」と明かした。
詳しい作り方は以下の通り。
【材料】
ティーバッグ1袋、熱湯150ミリリットル、みかん1個
【作り方】
1：みかんの皮をむき、約5枚にスライスし、電子レンジ（500w）に40秒かける
2：温めたティーカップに熱湯150ミリリットルを注ぎ、ティーバッグ1袋を所定の時間蒸らし取り出す
3：「2」に「1」のみかんを入れて完成
※お好みでハチミツやグラニュー糖を追加
この投稿に、ユーザーからは「簡単で美味しそう ぜひ作ります」「冬にぴったりのアレンジティー ぜひ、やってみます!!」「オレンジじゃなくてもみかんなら手軽に出来そう」「こんな大胆な飲み方もしてみたい」「このためにみかんを買いに行きたい。（笑） 贅沢なティータイムになりそう」などの反響が寄せられていた。
